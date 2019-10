$us 120 mil no ingresaron a los registros contables





15/10/2019 - 08:09:41

Página Siete.- El 28 de mayo de 2016, la Selección boliviana de fútbol jugó un amistoso frente a su similar de Estados Unidos en Kansas (0-4). Por ese partido, la FBF obtuvo un ingreso de 120 mil dólares. Pero ese dinero no está en los registros contables de la FBF.



Según el informe que presentó ayer la empresa auditora, aquella cifra ingresó en la gestión que comandaba el directivo Rolando López. Es más, la cifra entregada fue oficializada por la empresa Eurodata que consiguió el citado amistoso.



Con López existe otro monto de 60.000 dólares que ingresó a la entidad y que tampoco se contempla en los registros.



También se consultó sobre los presupuestos médicos de la gestión que comandó Marco Ortega y que de acuerdo al informe de los auditores se excedieron en 450%. “Nuestro informe es preliminar de todas las observaciones, en el caso de estos presupuestos médicos señalan que era por 3.000 dólares y al final se ejecutó por 20.000”, dijo Fabián González de la empresa auditora.