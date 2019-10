Fase decisiva en el ascenso: Seis clubes por tres cupos







15/10/2019 - 08:07:36

Los Tiempos.- Seis clubes de las series B y C de la Copa Simón Bolívar 2019 se jugarán “la vida” literalmente en la última jornada de la fase de grupos que se desarrollará entre el miércoles y sábado.



Pese a que el reglamento del certamen de ascenso indica que los partidos de la última jornada deben jugarse de manera simultánea, por falta de escenarios las fechas se desdoblarán entre mañana y jueves (grupo B) mientras que en viernes y sábado se define el grupo C.



En la serie B, Cobija será testigo de una emocionante definición de los dos cupos entre tres planteles. Uno se quedará con las manos vacías.



Mañana (20:30), Mariscal Sucre puede consolidar su pase, pese a perder el pasado fin de semana ante Real Santa Cruz en el estadio Roberto Jordán Cuéllar y restar chances de avanzar. Su rival será el ya eliminado Torre Fuerte, plantel que buscará despedirse con victoria, pero sin mejorar su cuarto lugar.



Al día siguiente en el mismo estadio pandino, ya con resultado conocido, Vaca Diez y Real Santa Cruz jugarán un partido con sabor a liderato. El vencedor del cotejo clasificará como primero de la serie.



Es también posible que ambos lleguen ya clasificados a la siguiente ronda, siempre y cuando Torre Fuerte supere al Chuturubí pandino o le amargue la fiesta con un empate.



Por cumplir, mañana jugarán en el estadio Enrique Giese de Riberalta los planteles de San Joaquín Gota de Oro y Deportivo Kivón (20:30).



El grupo C cerrará su fase preliminar ratificando su sobrenombre de “grupo de la muerte”. Con Stormers San Lorenzo ya clasificado en la pasada fecha, el último cupo disponible será luchado entre tres planteles.



El viernes puede haber un clasificado y dejar sin efecto la importancia de un partido en sábado. Real Tomayapo jugará en el IV Centenario ante Nacional Senac (20:00). Si el Verdolaga gana, será el que se lleve el cupo.



De ser así, de nada servirá el duelo simultáneo entre Universitario de Sucre y Fortaleza en el estadio Patria, además del que se jugará un día después (15:30) entre Independiente y Stormers en este mismo recinto.



En Catavi, también en sábado, Stormers San Lorenzo irá por el primer lugar ante Wilstermann Cooperativas (15:30).