Yacuiba lidera ranking nacional de transparencia







15/10/2019 - 07:45:10

El País.- En el Encuentro Nacional de Unidades de Transparencia, los días 10 y 11 de octubre, en la ciudad de Tarija, el Gobierno municipal de Yacuiba calificó satisfactoriamente en el Ranking Nacional como el primer municipio en encarar y entender políticas de transparencia en la buena práctica de gestión y en apego a normativa vigente, cumpliendo plazos establecidos para la rendición de cuentas.



El jefe de la Unidad de Transparencia, Santiago Sánchez, hizo conocer que en la gestión 2017 se firmó una Carta Acuerdo entre el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, la UNODC y el Gobierno Municipal, que establece un nivel de cooperación y coordinación para reducir riesgos de corrupción, promoviendo la Transparencia Institucional desde su firma hasta enero 2020.



El alcalde de Yacuiba, Ramiro Vallejos, señaló que al asumir la administración del Gobierno municipal recibió una institución llena de deudas, en medio de una crisis no solo económica sino también institucional, un municipio con contratos firmados, con anticipos financieros cancelados, algunos con uno y cero por ciento de ejecución.



Sin embargo, en el proceso de transparentar y luchar contra la corrupción hizo que dentro de una calificación del 1 al 100, el municipio de Yacuiba sea calificado en el primer lugar con el 96 por ciento, dentro de los 339 a nivel nacional, en base a un control externo y cruzamiento de información con el Ministerio de Justicia y Transparencia.



“Vinieron más de diez veces a visitar obras antiguas, actuales, requiriendo información como parte de un plan piloto no programado y sorpresivo que les permitió no solo ver la crisis económica, sino la eficiencia en la atención. Por primera vez ocupamos el primer lugar, inclusive por delante de las capitales de departamento. Esa la forma como nosotros administramos la cosa pública”, señaló la autoridad.