Semapa pagará Bs 2 millones a empresa por cortar servicios: Cochabamba







15/10/2019 - 07:40:58

Los Tiempos.- Semapa prevé pagar 2 millones de bolivianos a la empresa unipersonal Emcra, de José Alcócer Ricaldi, por realizar los cortes de agua y alcantarillado a los usuarios con deudas antiguas, según se desprende de los contratos a los que accedió Los Tiempos.



La relación de Semapa con Emcra se conoció tras la revisión de los contratos, debido a que Semapa omitió esta información al iniciar el corte a 20 mil usuarios con deudas de 20 años el 9 de octubre.



Aunque se trata de un trabajo especializado, la microempresa aporta con 24 trabajadores, herramientas de plomería y agregados. Semapa con dos carros “hidrocleaner” que están diseñados para trabajar con un mecanismo de succión y presión.



El contrato modificatorio prevé pagar 2 millones a Emcra y reconocerle un pago unitario de 352 bolivianos por corte y reconexión física, 100 por corte y reconexión normal y el 10 por ciento por multa por conexiones ilegales.



Según el jefe comercial, Luis Prudencio, Semapa no cuenta con el personal suficiente para hacer los cortes y reconexiones de agua y alcantarillado. Aunque el viernes declaró que, si la empresa quisiera enfrentarse con los usuarios en mora, podía pedir a Operaciones 100 trabajadores y hacer 50 cortes al día.



Según el Plan de Desarrollo Quinquenal (PDQ) de Semapa, la finalidad de cortar el alcantarillado es recuperar la mora de 30 millones de bolivianos que se arrastra desde 2000, de la Guerra del Agua.



La empresa unipersonal Emcra se ha adjudicado de manera recurrente el contrato para los cortes de alcantarillado desde 2016. Al igual que la compañía que hace la lectura de los medidores de agua potable.



El secretario del Sindicato de Trabajadores de Semapa, Yerko Aquino, dijo que son varias microempresas las que se contratan cada año, porque la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS) no permite que se contrate personal de planta que abarataría costos.



En tanto, la AAPS señaló que no está permitido que las empresas realicen “cortes masivos” de alcantarillado sanitario.



DATOS



Contrato con la empresa unipersonal Emcra. El contrato lo firmó Semapa el 31 de diciembre de 2018. Sin embargo, realizó un contrato modificatorio el 24 de junio de 2019.



Sanciones a la microempresa por mora. El contrato establece sanciones para la microempresa por no hacer los cortes por deudas a tiempo.



Tiempo de contrato de la microempresa Emcra. El tiempo de duración del contrato de Semapa con la microempresa Emcra es por un año calendario.







CONCEJALES DESCONOCEN Y PEDIRÁN INFORMES



REDACCIÓN CENTRAL



Los concejales Edwin Jiménez y Carlos Coca señalaron que desconocen los subcontratos que tiene el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (Semapa) para distintas actividades en los cuales el personal no abastece.



Sin embargo, Jiménez señaló que pedirá, mediante el directorio que está presidido por el alcalde suplente Iván Tellería, que Semapa presente un informe detallado de cuántas microempresas subcontratadas tiene y cuánto es la inversión anual para eso.



“No tenemos esa información (subcontratos). Como es una empresa descentralizada, se maneja todo por su directorio y son ellos quienes controlan eso”, dijo.



Semapa contrató a la empresa unipersonal Emcra por 2 millones de bolivianos para los cortes de servicios.