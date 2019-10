Barriga pide proceso a vocales y plantea suspender los comicios







15/10/2019 - 07:30:57

Página Siete.- La candidata a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Paola Barriga, presentó un amparo constitucional para procesar a los seis miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) “por dictar resoluciones contra la ley”. La abogada calificó de ilegales a todos los postulantes sustitutos habilitados después de las elecciones primarias y pide la suspensión de las elecciones presidenciales por al menos 60 días.



“La acción de amparo constitucional tendría que darnos, sin ningún tinte político, la salida para que los seis miembros del TSE sean procesados por resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE), salgan de ese cargo y, además, se suspendan estas elecciones por un plazo de 60 o 90 días”, sostuvo ayer Barriga. La demanda fue presentada ante la Sala Constitucional Primera de La Paz que, según la norma, tiene 24 horas para admitir o rechazar la misma.



Según Barriga, los miembros del TSE no respetan su “derecho humano” a renunciar a la candidatura en el PDC, con el argumento de que fue elegida en las elecciones primarias. Sin embargo, de forma contradictoria, el Órgano Electoral admitió el alejamiento de otros candidatos y los sustituyó en las papeletas electorales.



La abogada calificó de ilegales a todos los reemplazantes admitidos por el TSE después del 19 de agosto. Nombró al candidato a la presidencia del PDC, Chi Hyun Chung, y a quienes postulan a la vicepresidencia por Bolivia Dice No, Shirley Franco, y del Frente Para la Victoria (FPV), Alfonso Román. Afirmó que en la ley electoral, sobre la designación de candidatos por elecciones primarias, no está prevista la sustitución de candidatos.



Por otro lado, Barriga afirmó que el amparo constitucional está respaldado en las resoluciones emitidas en los cabildos realizados en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, que determinaron la renuncia de los vocales del TSE. Explicó que de no ser atendido su pedido en la Sala Constitucional, recurrirá a instancias internacionales.



Barriga renunció al PDC por sus diferencias con el candidato Chi, a quien calificó de misógino, por sus polémicas declaraciones sobre la violencia hacia las mujeres. También acusó a Chi de pedir dinero a los candidatos a senadores y diputados de ese partido.



En su reemplazo, el PDC eligió a la empresaria alteña Benigna Irma Acne Vargas, sin embargo el TSE no admitió esa decisión.



El PDC es uno de los cuatro partidos opositores que fueron afectados por una crisis de política interna, que determinó el quiebre de sus binomios.