Cívicos posponen protestas hasta después de elecciones







15/10/2019 - 07:29:18

Correo del Sur.- El llamado a un cabildo en defensa de los resultados del 21F, llevado adelante en otros departamentos, no quedó dentro de las conclusiones de la asamblea de instituciones convocada por el Comité Cívico de Defensa de los Intereses de Chuquisaca (Codeinca). Priorizando las demandas de trabajadores municipales, hoy se realizarán movilizaciones que definirán el destino de la huelga de hambre reforzada ayer por tres personas.



Luego de un análisis de la coyuntura regional que no mencionó los cabildos realizados en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, y el que hoy se realiza en Potosí, la asamblea determinó postergar sus movilizaciones hasta después del 20 de octubre, sin embargo adelantó que hoy se radicalizarán las protestas exigiendo a la Alcaldía pagar un bono a los trabajadores municipales.



Asimismo decidió que mediante voto resolutivo se desconocerá a José Aceituno y otros dirigentes de organizaciones por no apoyar la reivindicación del agua.



En el balance de la coyuntura, varios representantes de instituciones coincidieron en que una crisis económica es inminente y que afectará principalmente a los derechos de los trabajadores. También afirmaron que se planifica un fraude en las elecciones.