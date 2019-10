Dos diputados potosinos se declaran en huelga de hambre en defensa del litio







15/10/2019 - 07:25:29

La Razón.- Los diputados potosinos Gonzalo Barrientos y Grover Huanca instalaron este lunes un piquete de huelga de hambre en defensa del litio y en apoyo a las demandas del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), que lidera un paro departamental.



"A nosotros nos han elegido para representar a nuestro pueblo, para defender a nuestro pueblo y para que estemos en defensa del pueblo potosino, y estamos aquí, dando el pecho para que no se sacrifique nuestro pueblo y vamos a asumir la huelga de hambre al lado de nuestro pueblo", declaró el diputado Barrientos, del opositor Demócratas.



Ambos se sumaron a las protestas lideradas por Comcipo, que busca la anulación del Decreto Supremo 3738 de diciembre de 2018 que norma la alianza entre Yacimientos del Litio de Bolivia (YLB) y la alemana ACI Systems (Acisa) para la industrialización del litio en Uyuni. También exigen mayores regalías.



"Qué hemos hecho nosotros para que nos traten así, qué hemos hecho para que nos maltraten, qué delito hemos cometido los potosinos para que nos maltraten así; no vamos a permitir que nos humillen, voto castigo a estos abusivos, centralistas y saqueadores", demandó Barrientos entre sollozos, y en medio de aplausos de dirigentes potosinos en la plaza principal de Potosí, 10 de Noviembre.



Un grupo de manifestantes gritó "¡Potosí federal!, ¡Potosí federal!. Barrientos postula por la alianza Bolivia Dice (21F) a una diputación plurinominal en las próximas elecciones nacionales del 20 de octubre.



El dirigente cívico Marco Pumari cumplía una huelga de hambre hace 12 días, medida que la levantó junto al resto de sus compañeros para asistir este lunes al diálogo convocado por el presidente Evo Morales. El diálogo no logró acuerdos, pero sí el compromiso del Gobierno de flexibilizar su posición. Este martes habrá un cabildo en Potosí, donde se definirá una posición.