Opositores demandarán a Evo y a los vocales del TSE







15/10/2019 - 07:14:02

El Deber.- Diputados de la oposición anunciaron que presentarán una denuncia por uso indebido de bienes en contra del presidente Evo Morales por utilizar vehículos y hasta un helicóptero del Estado, para un acto de campaña el sábado en Potosí.



También anunciaron una medida similar en contra de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) debido a que tienen el mandato de hacer cumplir la Constitución y las leyes electorales, y son los que deben de actuar de oficio en estos casos.



“Hemos visto vagonetas de seguridad a las que pincharon las llantas, que son del Palacio, no de Morales. El helicóptero con el que ‘escapó’ de Potosí son del Estado, no de Morales.



Los funcionarios públicos llevados a la fuerza, poniendo en peligro su vida en este tipo de confrontación tienen responsabilidades”, afirmó ayer el diputado opositor Amílcar Barral.



El hecho se registró el sábado en la ciudad de Potosí, en la zona de la avenida Tinku, a la altura de la cancha Velarde. Alrededor de las 13:00 se produjeron enfrentamientos en las zonas aledañas al acto con manifestantes que intentaron interrumpirlo, debido a que los cívicos potosinistas cumplían su sexto día de protesta por incrementar las regalías del litio.



Demanda al TSE



La diputada Rose Marie Sandoval, de UD, calificó de “cínico” a Morales por el uso de bienes del Estado, e instó al Órgano Electoral a que se pronuncie al respecto.



El diputado Wilson Santamaría, de UD, cuestionó que “los bolivianos tienen que financiar los viajes del candidato del oficialismo en la campaña electoral”, por lo que anticipó que presentaría una denuncia en contra de Morales.



Visión del TSE



El vicepresidente del TSE, Antonio Costas, aseguró que si bien las organizaciones políticas podrán hacer campaña hasta este miércoles, en el caso de Morales, que busca la reelección por el MAS, podrá seguir haciendo “gestión” y entregando obras públicas después de esa fecha.



Costas aclaró, en un canal de televisión, que durante la entrega de obras no se pueden mostrar banderas del MAS ni de ninguna organización política, tampoco podrá hablar de las elecciones o incitar al voto.



El domingo, en Sucre, Morales entregó el Centro Plurinacional de las Culturas y las Artes.