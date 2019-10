Luis Almagro: Es necesario que los países latinoamericanos ejecuten sanciones que afecten a la dictadura venezolana







15/10/2019 - 07:10:00

Infobae.- El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó este lunes en un foro en empresarial en Costa Rica que es “imprescindible” que los países, incluidos los latinoamericanos, apliquen sanciones más fuertes al régimen venezolano de Nicolás Maduro, al que considera una “dictadura”.



“Aplicar sanciones más fuertes contra la dictadura venezolana es absolutamente imprescindible, y tarde o temprano este asunto deberá entrar en el Consejo de Seguridad de las Naciones que es el que puede aplicar medidas más fuertes”, expresó Almagro.



El secretario general de la OEA participó este lunes en Costa Rica en al evento World Business Forum, que reunió a empresarios latinoamericanos, y en el que el diplomático expuso sobre libertad y democracia en la región.



“Nuestros países deben ser más consecuentes en la aplicación de sanciones a la dictadura; que no sea solo trabajo de Estados Unidos, Canadá o Europa (que ya han impuesto sanciones), es necesario que los países latinoamericanos ejecuten sanciones que afecten a la dictadura venezolana”, dijo Almagro.



En su exposición, Almagro aseguró que el régimen de Maduro se sostiene por el apoyo de grupos subversivos o terroristas como el Ejército de Liberación Nacional colombiano (ELN), disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Hezbollah, así como por carteles narcotraficantes y entre 18.000 y 22.000 cubanos.



“Los que sostienen a Maduro en el poder no son actores pacíficos, son actores que solo quieren violencia”, expresó.



Ante ello, indicó que es importante incrementar la presión sobre el régimen de Maduro, a quien unos 50 países no reconocen como mandatario en su segundo mandato que comenzó el pasado enero, y han dado su apoyo al líder del parlamento Juan Guaidó.



“El pueblo pobre venezolano depende cada vez más de la ayuda humanitaria, está cada vez más lejos de soluciones sociales. La solución es el fin de la dictadura, mientras haya dictadura no habrán soluciones productivas, económicas ni sociales”, aseveró.



Según Almagro, la región debe redoblar sus esfuerzos para fortalecer las democracias y sus instituciones, así como y “erradicar malas prácticas” y la corrupción que a su juicio, favorecen la aparición de dictaduras.



“Las democracias no están siendo afectadas por intentos de golpe de estado, están siendo afectadas por mil pasos para llegar a una dictadura como la de Venezuela y por mil pasos para una inestabilidad institucional como en Nicaragua”, manifestó.



Almagro dijo que la democracia y el desarrollo de los países están “fuertemente relacionados”, y aseguró que los empresarios juegan un papel fundamental para ayudar a los Gobiernos a generar riqueza, empleo, avances tecnológicos y bienestar.



“Debemos exigir en este continente mejores condiciones institucionales y democracias (...) Debemos cuidar nuestras democracias y sus instituciones, que sean instituciones más fuertes y eficientes, que provean las soluciones”, afirmó.



Señaló a la certeza política, jurídica y económica como puntos claves para el desarrollo de la región y el fortalecimiento de sus democracias.



A esto, dijo Almagro, debe sumarse el combate a la corrupción y a la impunidad, en lo que considera han habido avances como investigaciones y juicios a políticos y grandes empresas.