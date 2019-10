Romero: 20 de octubre será el gran juicio contra hordas fascistas y delincuenciales







14/10/2019 - 21:20:40

Página Siete.- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, condenó los hechos violentos registrados en Potosí durante el cierre de campaña del Movimiento Al Socialismo y las supuestas amenazas que circulan en redes sociales contra el acto que se desarrollará en Santa Cruz con el mismo objetivo.



"Lo que ha sucedido en Potosí es una agresión cobarde, violenta, fascista, de un grupo de vándalos que responde al Comité Cívico Potosinista. Es una vergüenza que la incapacidad política ideológica de estos sectores de la derecha, anuncie su derrota electoral y acuda a la conformación violenta", indicó Romero.



En ese sentido responsabilizó al Comité pro Santa Cruz de los actos violentos ocurridos el sábado durante el cierre de campaña del MAS en medio del paro cívico que se cumplía en la Villa Imperial.



"Las hordas fascistas que manda el Comité pro Santa Cruz, que no tiene la cara de convocar frontalmente a sus huestes fascistas, a sus vándalos a sus delincuentes", acusó el Ministro de Gobierno.



Calificó de agresión cobarde, violeta y fascista realizada por "fascistas, racistas y delincuentes", que, asegura serán juzgados el día de los comicios electorales marcados para el domingo.



"Todo esto que circula en redes sociales que dice que van a patear ´masistas´, que van a incendiar el helicóptero en el que se traslade el presidente (Evo Morales), que van a atacar a la gente que se haga presente en el ´cambodromo´, lo vamos a entregar de manera documentada a los veedores internacionales, que van a venir de distintos organismos y países", anunció.



Posteriormente señaló que además de las denuncias que serán presentadas de forma documentada ante veedores internacionales; indicó que el domino de las elecciones, habrá un "gran juicio" contra los supuestos fascistas que generaron los hechos de violencia.



"El gran juicio a las hordas fascistas, lo vamos a tener el próximo domingo 20 de octubre, hay que castigarlos con el voto, hay que castigarlos contundentemente con el voto a estos violentos, a estos fascistas, a estos delincuentes, a estos racistas, a estos criminales, delincuentes, racistas, fascistas, los vamos a castigar con el voto contundentemente a favor el MAS, del ´proceso de cambio´ del presidente Evo", indicó.



El martes se realizará el cierre de campaña del MAS en Santa Cruz, de acuerdo a Romero circulan rumores en redes sociales que amenazan a la seguridad de Morales y de sus militantes, al respecto el titular de Gobierno manifestó que "no ha nacido" quien les haga amedrentar.



"No ha nacido el que sea capaz de amedrentar al pueblo cruceño, el pueblo cruceño va a estar presente mayoritariamente para expresarse democráticamente y proclamar al binomio ganador, Evo Morales y Álvaro García Linera", indicó.