Morales: Sería como un golpe de Estado no respetar los resultados de las elecciones





14/10/2019 - 21:17:42

El Deber.- El presidente Evo Morales, que busca una cuarta gestión, invitó a los periodistas a que se sumen a sus “viajes de trabajos” y abrió su agenda de entrevistas a diversas plataformas de noticias. De esa forma es que este lunes, en conversación con varios medios en Santa Cruz, ha prometido respetar los resultados de las elecciones, ha denunciado un presunto golpe de Estado, ha hablado de Gabriela Zapata y de la Chiquitania, entre otros temas.



En el programa radial “Desayuno”, el también líder cocalero prometió entregar el mando presidencial si el 20 de octubre pierde en las urnas. “Si perdemos, sería como un golpe de estado no respetar los resultados de las elecciones”, dijo para inmediatamente agregar que todas las encuestas de intención de voto lo han hecho ganador.



Se refirió también a los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016, reconoció que el pueblo no aceptó su reelección, pero que decidió hacer valer “su derecho humano” a la repostulación por encima de la determinación de los bolivianos porque su militancia le dijo que no continuar con el proceso de cambio era volver al pasado.



Además, se muestra convencido de que se montó una mentira con el caso Zapata, orquestada por la embajada (no especificó cuál). Cuando fue consultado sobre su relación amorosa con la mujer que gerenció empresas chinas que tenían contratos millonarios con el Estado, Evo respondió: “Quién no tiene su pareja”.



Sobre los incendios que consumieron más de 4 millones de hectáreas en Santa Cruz y cuya actuación del Gobierno fue criticada por varios sectores, Morales respondió: “Por primera vez en la historia hemos garantizado el combate a los incendios”.



Golpe de Estado



Evo Morales en su gira de entrevista con medios de Santa Cruz también aseguró tener información de que militares en servicio pasivo y cívicos están planeando un golpe de Estado en caso de que él resulte reelegido y que, incluso, tienen la intención de quemar el nuevo palacio de Gobierno denominado ‘La casa grande del pueblo’.



Sobre esta declaración el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dijo que las declaraciones de Morales son “una irresponsabilidad”. Lo invitó además a presentar las pruebas que dice tener y que responsa a la carta que el ente cívico le envió hace diez días.