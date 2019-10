TSJ aclara que el caso Quiborax continúa en el Legislativo







14/10/2019 - 20:55:32

Correo del Sur.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aclaró este lunes que no tiene en sus manos el trámite de juicio de responsabilidades en el caso Quiborax, del que podría ser excluido el expresidente Carlos Mesa mediante un decreto de indulto a su favor.



El presidente de ese alto tribunal, José Antonio Revilla, reiteró que desconoce si el exmandatario activó mecanismos legales para hacer prevalecer el decreto de amnistía promulgado por el presidente Evo Morales.



Revilla, la mañana de este lunes indicó que el caso estaba en el TSJ para la conformación de tribunal de juicio de responsabilidades, sin embargo, en la tarde aclaró que había “incurrido en un error” porque entre los juicios de responsabilidades pendientes de trámite están el caso Petrocontratos, Enfe, Focas y otros y no así Quiborax que está a la espera de autorización de juicio en el Legislativo, a donde fue remitido con la solicitud de la Fiscalía General, por lo que tampoco el exmandatario podría activar algún mecanismo ante el TSJ para hacer prevalecer el indulto presidencial.



“Hemos remitido el informe de la Sala Penal para que el Legislativo haga lo que corresponda con relación a ese proceso, no está en manos del TSJ, no tenemos los antecedentes acá, consiguientemente donde estén los antecedentes ahí corresponde cualquier petición”, aclaró Revilla.