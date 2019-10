Los escritores de Deadpool esperan que su superhéroe pueda tener un lugar en el universo de Marvel







14/10/2019 - 17:59:10

Gizmodo.- Dado el éxito de las primeras dos películas, Deadpool tiene un gran mundo en el cual desenvolverse. Considerando que Disney ha comprado a Fox, ese mundo, hipotéticamente, está a punto de expandirse.



Los escritores de las dos películas de Deadpool, Paul Wernick y Rhett Reese, están muy emocionados por las nuevas posibilidades. Wernick y Reese están a punto de estrenar la película Zombieland: Mata y remata. En una entrevista para promocionar la película, le preguntaron a los escritores qué pensaban sobre una posible Deadpool 3 y qué oportunidades ofrecía el Universo Cinematográfico de Marvel.



“Esperamos que Marvel nos permita continuar con Deadpool en el universo adulto en el que vive. Es nuestro plan. También esperamos que a lo largo del tiempo podamos jugar un poco en el Mundo Cinematográfico de Marvel”, le dijo Wernick a io9.



“Pero no se ha confirmado nada”, añadió Reese.



Cuando io9 le preguntó a los escritores que compartieran sus ideas generales sobre Deadpool y Marvel, era obvio que era un tema en el que habían pensando mucho, pero que probablemente no podrían hacer comentarios sobre ello. Aún así, lo que sí dijeron era emocionante.

“Marvel tiene un universo maravilloso lleno de héroes y fantásticos villanos”, afirmó Reese. “Así que nos encantaría ver a Deadpool entrar en ese universo de forma divertida. Solo es una cuestión de averiguar cómo y cuándo”.



Al parecer, el futuro de Deadpool no solo depende de Reese. También depende de la agenda del protagonista Ryan Reynolds.



“Ryan está muy ocupado y la transición ha retrasado todo porque simplemente no sabemos”, comentó Reese. “Obviamente, [Marvel Studios] está trabajando en la próxima versión del Mundo Cinematográfico de Marvel, y eso es una gran tarea. Luego piensas que ahora está Deadpool y los X-Men y otras cosas. Es una situación de locos”.



Hasta entonces, van a seguir pensando.



“Creo que esperaremos hasta que encontremos una buena idea, como con Zombieland”, dijo Wernick. “Es un proyecto especial para todos, y uno que merece una idea increíble y maravillosa. Seguiremos intercambiando mensajes de texto con Ryan hasta que se nos ocurre una buena idea, y luego imagino que empezaremos a escribir poco después”.



Por lo tanto, contesta tus mensajes de texto, Reynolds. Lo mismo va para ti, Kevin Feige.



Zombieland: Mata y remata llega a cines el 18 de octubre.