Cuando un tifón golpea en Japón, los mejores autos van a parar al interior de los centros comerciales







14/10/2019 - 17:50:14

Gizmodo.- El tifón Hagibis tocó tierra en Japón el fin de semana con la fuerza de un huracán atlántico de categoría 3. Aunque el piloto de F1 Valtteri Bottas tuvo un clima despejado para conseguir el podio en Suzuka, muchos autos estaban fuera de la carretera debido a las condiciones climáticas. Para mantener sus preciosos coches lejos del viento y la lluvia, algunos jefes japoneses buscaron refugio en los estacionamientos de los centros comerciales.



@1987Camaro305 fue uno de ellos, y tuvo la amabilidad de compartir algunas fotos de su automóvil, un Camaro de tercera generación increíblemente limpio, escondido de manera segura para escapar de la tormenta, así como algunos de los vecinos de su auto en el garaje.



Todos estos coches están estacionados en el centro comercial AEON Shin-Urayasu en el borde norte de la bahía de Tokio, no lejos de Tokyo Disneyland, un poco al noreste del centro de Tokio.



Como puedes ver, el Camaro no es el único en este garaje. Hay uno nuevo que se ve muy similar al viejo, también en blanco.



Y si bien Mercedes puede haber arrebatado el campeonato de Constructores a Ferrari en F1, este Testarossa parece imperturbable resguardado de la tormenta y ajeno a lo que ocurría en la carrera.

Imagen: @1987Camaro305



Los Camaros no son los únicos autos con insignia estadounidense en este garaje. También hay un Ford Telstar relativamente raro. Este modelo es esencialmente un Mazda 626 contemporáneo renovado y rediseñado, hecho para los mercados del este de Asia y creo que sería un buen auto para rodar hasta Redwood.



Afortunadamente, este Ford salió ileso de la tormenta, algo que no puedo decir de un Mustang en el siguiente tweet. Parece que no todos entraron sus autos antes del tifón. Esperemos que este esté simplemente embarrado y no tenga ningún daño por inundación, de lo contrario será chatarra en poco tiempo.