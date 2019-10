Will Smith prepara una serie spin-off de El príncipe de Bel-Air





14/10/2019 - 17:42:09

Perú21.- La productora de entretenimiento propiedad de Will Smith y su esposa Jada Pinkett, Westbrook Media, se encontraría trabajando en la producción de un spin-off de ‘El Príncipe de Bel-Air’ (‘Fresh Prince of Bel-Air’).



Por el momento no se han revelado mayores detalles como fecha de estreno o los actores y el argumento de esta nueva serie, pero según The Hollywood Reporter, esta ya se encuentra en la etapa inicial.



Por su parte, el actor Will Smith no se ha pronunciado al respecto, pero se sabe que tendría la intención de aprovechar el aniversario número 30 de la emblemática serie que se popularizó durante los años 90.



Como se sabe, el primer episodio de ‘El príncipe de Bel-Air’ se emitió el 10 de septiembre de 1990 y se emitió hasta el 23 de mayo de 1996, logrando una gran cantidad de audiencia en todo el mundo.



Según el medio mencionado, el actor y ahora productor de contenido está buscando una plataforma de vídeo en streaming para difundir el contenido de Westbrook Media, pero hasta el momento no existe un acuerdo con ninguna. Solo queda esperar.