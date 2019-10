Elton John recuerda a Michael Jackson como una persona muy perturbadora







14/10/2019 - 16:14:25

Quién.- Las memorias de Elton John que saldrán a la venta este martes y sobre las que ya se han publicado algunos fragmentos en el periódico Daily Mail han sacado a la luz un sinfín de detalles sobre sus interacciones con otras celebridades que no llegaron a incluirse en el biopic "Rocketman".



Entre otras anécdotas, el cantante ha desvelado por ejemplo que intentó hacerle un cambio de imagen al mismísimo Bob Dylan tras confundirlo con el jardinero al encontrárselo en una de sus fiestas o que Richard Gere y Sylvester Stallone estuvieron a punto de llegar a los golpes durante un evento en el que ambos se habían propuesto despertar el interés de la princesa Diana de Gales, íntima amiga suya.



En su libro, titulado "Me", también dedica algo de tiempo a recordar la figura del fallecido Michael Jackson, a quien describe como una persona atormentada y que muy probablemente no recibió la ayuda profesional que tanto necesitaba.



"Conocí a Michael cuando era un chico de 13 o 14 años... era el chico más adorable que nadie se pueda imaginar, pero en algún momento comenzó a aislarse del resto del mundo, de la misma forma en que lo hizo Elvis. Dios sabe qué pasaba por esa cabeza suya o con qué medicamentos le estaban dando, pero cada vez que me lo encontraba siempre acababa pensando que ese pobre hombre había perdido la cabeza", explica en su autobiografía. "Y no lo digo de una manera humorística. Padecía una enfermedad mental muy real, y resultaba muy perturbador estar cerca suyo".



En su relato, Elton también desvela que en una ocasión invitó al rey del pop a una de las multitudinarias veladas que organizaba en su casa, pero en algún momento de la noche este se escabulló discretamente y más tarde le encontraron jugando con el hijo del ama de llaves.



"Por alguna razón parece que no soportaba la compañía de otros adultos", concluye su compañero de profesión.