El mayor cártel de Jalisco embosca y mata a 14 policías en el occidente de México







14/10/2019 - 15:59:24

RT.- Catorce elementos de la Policía del estado mexicano de Michoacán (occidente) murieron y tres se encuentran heridos tras ser emboscados la mañana de este lunes en la entrada del municipio de Aguililla, al sudoeste de la entidad, confirmó el secretario de Seguridad Pública de la entidad, Israel Patrón.



En entrevista televisiva con la cadena Milenio, señaló además que el ataque no ha sido adjudicado a ningún grupo criminal, luego que medios locales informaran sobre dos mensajes dejados en el lugar de los hechos firmados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).



"Se difundieron imágenes de una cartulinas, pero no han sido localizadas, luego que al menos dos vehículos fueron incendiados", explicó el funcionario.



Patrón dio a conocer que dos de los tres heridos se encuentran graves y que hay algunos elementos lesionados por caídas desde los vehículos oficiales.



Más temprano en conferencia de prensa, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, explicó que el convoy policial se dirigía a cumplir una orden judicial por violencia familiar, cuando fue sorprendido por un grupo de sicarios en el tramo carretero Aguaje-Aguililla.



La Secretaría de Seguridad Pública del estado también informó que ya se realizan las actuaciones de ley para dar con los responsables, así como que se han reforzado labores de prevención y vigilancia en el municipio.



Asimismo, se ha implementado un operativo en coordinación con los tres niveles de Gobierno con lo que han desplegado filtros de control y revisión a fin de dar con los agresores.



Más temprano la Secretaría de Seguridad Pública de México había cifrado en 14 las víctimas mortales.



Aureoles Conejo adelantó que la Policía de Aguililla será investigada por los hechos relacionados con la agresión, pues el cuerpo policíaco de esa demarcación no está integrado a un acuerdo de seguridad que se realiza en coordinación con el Gobierno del estado.



El mandatario local señaló que las investigaciones se harán de manera coordinada con el Gobierno federal. "No voy a tolerar ningún ataque a la Policía y que se quede impune, están las áreas correspondientes haciendo su trabajo y en cuanto haya información se las daremos a conocer. Eso sí, no vamos a descansar hasta dar con los responsables".