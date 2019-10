Tribunal Supremo Electoral: La Policía tendrá que intervenir si las huelgas persisten







14/10/2019 - 13:45:59

La Paz.- Antonio Costas, vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), señaló este lunes que la Policía deberá intervenir los piquetes de huelga de hambre si estos conflictos no se resuelven antes de las elecciones generales del 20 de octubre.



"Estimo que hasta entonces se van a resolver (los conflictos), exhortamos a que eso ocurra, si no se va a hacer cumplir la ley; la ley dice que no puede existir (grupos, reuniones), la Policía tendrá que intervenir (...) para desmontar una huelga", señaló el funcionario a Unitel.



El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y los médicos mantienen paros e instalaron piquetes de huelga de hambre por demandas para sus sectores.



De acuerdo a ley –en el marco de los comicios generales–, a partir del viernes rige el auto de buen gobierno y se restringen las reuniones sociales y políticas, incluidas las protestas sociales.



"Yo creo que hay que apurarnos a resolver los problemas en lo posible, sino hacer una pausa y pasado el proceso electoral se puedan resolver", apuntó.



Sobre el silencio electoral, que inicia el jueves, Costas indicó que está prohibida la campaña y la propaganda como establece la normativa.



"Si hay trabajos de gestión tiene que hacerse y ya no se puede convocar (al voto); en ningún momento las entregas de obra y la gestión pública pueden ser motivo de campaña", remarcó el funcionario.