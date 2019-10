En la recta final, la pelea electoral es por los dos tercios y la segunda vuelta







14/10/2019 - 13:31:53

La Razón.- A dos días de que concluyan los actos proselitistas y a seis de que se realice el verificativo electoral que decidirá la continuidad o no del presidente Evo Morales, oficialistas y opositores utilizan todas sus armas para convencer a los indecisos, que según las encuestas rondan entre el 18 y 20% y proyectan una clara pulseta entre el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) y la alianza Comunidad Ciudadana (CC).



Los primeros quieren conseguir el respaldo electoral suficiente para mantener los dos tercios de votación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), aunque aseguran estar preparados para gobernar con mayoría absoluta, mientras que en CC se busca ganar o al menos llegar a una segunda vuelta de la mano del denominado “voto útil”, que alienta el respaldo a su candidato, Carlos Mesa, como el único con posibilidades de derrotar a Morales.



Todas las encuestas anticipan una pulseta clara entre Morales y Mesa, con el primero como favorito y con el resto de los ocho postulantes a la Presidencia con niveles de respaldo por debajo del 10%. La última publicada por Ipsos Bolivia, por ejemplo, otorga al candidato del MAS 40% y al de CC 22%, mientras que la de la empresa Vía Ciencia da al primero 38,8% y al segundo 28,4% .



En medio de este panorama, la preocupación del MAS es mantener los dos tercios en el Legislativo y a ello apuntarán todos sus esfuerzos estos últimos días de campaña. “Nos vamos a esforzar para tener dos tercios en esta semana que resta, pero si no los tuviéramos no lo veo complicado, lo entenderíamos como una señal de las personas”, anunció este domingo el vicepresidente y candidato a la reelección, Álvaro García Linera.



Durante su participación en el programa La comunidad Decide, que se transmite por la red RTP en alianza con La Razón, explicó que si bien los dos tercios de voto son útiles para la elección de autoridades judiciales y el inicio de juicios de responsabilidades, no son imprescindibles para el resto de labores legislativas, por lo que dijo que la mayoría absoluta será suficiente para mantener “un Gobierno fuerte”.



Morales, en entrevista publicada este domingo en La Razón, dijo que lo importante es tener mayoría absoluta, aunque recordó que en las dos últimas gestiones gobernó con dos tercios y pidió a la población que no lo abandone para la tercera reelección. “Siento que no lo va a hacer”, dijo.



En CC la apuesta en este último tramo es convencer a los electores indecisos que voten por Mesa por ser el único candidato con posibilidades de ganar a Morales. “Salgamos a convencer a cada indeciso de VOTAR por la única opción que puede sacar al MAS, que es @ComunidadCBo” (Sic), escribió en su cuenta en Twitter el candidato a la Presidencia por CC.



El fin de semana el expresidente Jorge Tuto Quiroga pidió el voto por Mesa justamente con este argumento. En un mensaje en redes sociales, dijo que “la única manera de evitar que Evo Morales gane un cuarto mandato inconstitucional” es evitar que haya una diferencia de más de 10 puntos con el segundo para que haya una segunda vuelta.



“Solo votando todos por Mesa podemos tener la oportunidad de volver a decirle no al abuso autoritario de Evo Morales”, dijo Quiroga, quien calculó que Mesa necesita sobrepasar los dos millones de votos para lograr este objetivo.



Consideró que, más que voto útil, se trata de un voto decisivo en defensa de la democracia. “Aquello que esté en juego este 20 de octubre no son unos curules opositores ni la supervivencia de siglas, está en juego el futuro de Bolivia. Llegó la hora de escoger: democracia o autocracia”, afirmó.



Samuel Doria Medina, el jefe de Unidad Nacional, también anunció su respaldo a Mesa a fin de septiembre pidió a sus militantes votar por él “para salvar la democracia”.



Actualmente llama en sus redes sociales a votar para poner freno a la continuidad de Morales y este lunes, en una nota de opinión publicada en el diario Página Siete, dice que Bolivia debe eliminar la reelección por ser un peligro para el sistema democrático.



“El 20 de octubre caminaré a mi recinto electoral con todo esto en mente. Y eso me llevará a votar por el candidato que tenga mejores posibilidades de salvar la democracia de los peligros que la acechan, en particular de la amenaza de la reelección indefinida”, señala.