El Mallku contra Chi, le dice delincuente político y diablo en persona







14/10/2019 - 13:16:54

Erbol.- Felipe Quispe, el “Mallku”, manifestó que al movimiento campesino le preocupa la aparición del candidato Chi Hyun Chung, a quien descalificó y hasta tildó de un “delincuente político” y “diablo en persona”.



“Es doloroso escuchar que viene a observar nuestra religiosidad del ayllu, de las comunidades. Él (Chi) con qué moral, si tiene más de 19 procesos, ha estado en la cárcel. Entonces es pues un delincuente político”, manifestó el “Mallku”.



Quispe rechazó que Chi se haya pronunciado contra el culto a la Pachamama. El candidato del PDC sostuvo que esa creencia en la Madre viene del Diablo.



Para el “Mallku”, el Diablo en persona es el candidato del PDC. Dijo que si bien Chi es pastor, seguramente sus seguidores son “ovejas negras”.



“Nuestro pueblo es ingenuo, es incauto, se hace engañar con un extranjero. Él (Chi) no es evangelista, es un Diablo en persona porque no dice ‘amarás a tu prójimo como a ti mismo, como en la Biblia”, agregó.



Chi, quien es nacido en Corea del Sur, enfrenta varios procesos penales y hasta estuvo en la cárcel, acusado de mala praxis médica. El candidato dijo anteriormente que sólo estuvo una semana privado de su libertad y que en ese lugar se dio cuenta que el 99% de los reclusos son “santos del señor”.



El “Mallku” alertó que Chi puede ser igual que Goni, es decir, aprovechar que tiene doble nacionalidad para escapar a su país después de una masacre al pueblo.



Quispe aclaró que él no está con ningún partido, sin embargo, también se pronunció contra Evo Morales a quien acusó de haber destruido a los movimientos sociales.