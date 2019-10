Periodista atacado por Rafael Correa, aseguró que la crisis en Ecuador es una clara conspiración del ex presidente





14/10/2019 - 12:40:22

Infobae.- Durante sus gestiones (2007-2017) como presidente de Ecuador, Rafael Correa hizo del ataque a la prensa una política de Estado. Su Gobierno mantuvo fuertes cruces con la prensa que no era afín a su administración. En las últimas horas, en el marco de las violentas protestas que golpean al país, el ex mandatario mantuvo la misma retórica contra los comunicadores críticos del correísmo.



Andrés López es un periodista con 35 años de trayectoria que actualmente trabaja en la cadena de televisión Ecuavisa, en Radio Visión y Radio Centro. Este domingo, como cualquier ciudadano ecuatoriano, utilizó su cuenta de Twitter para expresar su “indignación” sobre lo que está ocurriendo en su país: “Los golpistas de la revolución ciudadana son nauseabundos. La primera cobarde en huir ya está en la embajada comiendo mierda. Mientras el depravado mental arenga a los terroristas. El prófugo es una bazofia despreciable, los otros, unos malditos hijos de puta”. El fuerte mensaje de López recibió miles de retuits y respuestas, una de ellas fue la del ex presidente, que replicó su tuit con un ataque directo:



“El tuit obedece a un estado de indignación por la situación del país, nunca he visto algo similar”, reconoció el periodista en diálogo con Infobae. Y agregó: “Reconozco que fue un tuit poco usual en mi historia de tuits, pero realmente era lo que sentía. Luego vino la reacción de él [de Correa] y contesté”.



López, quien señala a Correa como el principal responsable de los recientes hechos de violencia en Ecuador, sostuvo que no le guarda “ningún respeto” al ex mandatario “ni a su gente”: “El daño que infligieron es tan profundo… Por eso no tengo ningún reparo en contestarle”.



En sintonía con las denuncias que viene realizando el presidente Lenín Moreno y la mayoría de los países de la región, el periodista consideró que la crisis que está sufriendo Ecuador es una clara “conspiración” de Correa. “En términos concretos, la gestión que han hecho los correistas va cumpliendo los pasos de una conspiración muy clara: infiltración, desinformación, vandalismo… Tiene señas muy claras del objetivo”.



En esa línea, puso como ejemplo el ataque perpetrado por los manifestantes el sábado a la sede de la Contraloría General del Estado, en Quito, donde provocaron destrozos en mobiliario y documentos.



El edificio fue asaltado por encapuchados que arrojaron sillas y documentos desde las oficinas de la Contraloría para ser quemados posteriormente.



“No hay nadie más interesado” que Correa en lo que sucedió, indicó el periodista.



El ex jefe de Estado tiene varios proceso judiciales abiertos en su contra en Ecuador. Entre ellos, su presunta implicación en el secuestro del político opositor Fernando Balda en Colombia en 2012, por el que la Justicia ecuatoriana realizó un pedido de captura internacional.



“Si viene al país tiene que ir a la cárcel porque tiene que responder a la justicia, hay muchos procesos iniciados en su contra. Por eso su afán de destruir todos los procesos”, señaló López, quien anheló “que algún día aparezca un Baltasar Garzón, que en algún viaje lo detenga y enfrente la justicia”. “Tiene que explicar cada una de las acusaciones”.



El periodista ecuatoriano también hizo referencia a los vínculos de Correa con las dictaduras de Cuba y Venezuela, y al apoyo que ha recibido el ex presidente de parte de los guerrilleros de las FARC. “Gente vinculada al narco respaldó en Twitter a Correa, criticando a Moreno. Esto viene desde hace años, incluso con aportes a campañas de Correa”.



“No ha habido una evidencia mucho más contundente. Eso siempre ha estado en el ambiente”, aseveró a Infobae López, quien en sus siete años como corresponsal de la cadena CNN en Ecuador era identificado en cada conferencia por el ex presidente como “el periodista del imperio”.



Moreno, tras la violencia desatada durante las protestas, denunció que esos hechos han sido orquestados por Maduro y Correa, quien habría estado en Venezuela en los últimos días. Por ese motivo, el mandatario se encargó de diferenciar a los indígenas de los “grupos golpistas”, siendo estos últimos los que estarían provocando los actos de vandalismo. “Coincido con el gobierno en que están claros los dos grupos”, opinó López.



Por último, y en vísperas del ansiado diálogo entre el gobierno y los indígenas, el periodista que fue atacado por Correa en Twitter se mostró esperanzado de cara a los próximos días. “En cuanto al diálogo soy optimista. Hemos llegado a tocar fondo, no hay forma de seguir hundiéndonos. Quizás no sea inmediato, pero es un gran avance que se encuentren las partes”.



“Creo que mañana podremos trabajar relativamente en calma”, concluyó.