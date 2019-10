Caos en Barcelona por las protestas de los independentistas: Cierran autopistas y bloquean aeropuerto







14/10/2019 - 12:10:28

El Mundo.es.- Numerosos vuelos programados para hoy en el aeropuerto de El Prat -hasta 20 cancelados según ha informado AENA- se están viendo afectados después de que el colectivo independentista Tsunami Democràtic llamara a colapsar y a paralizar las instalaciones como respuesta a la sentencia del procés, que se ha dado a conocer esta mañana y que contempla penas de hasta 13 años de cárcel para los líderes soberanistas.



Vueling se ha visto obligada a cancelar de momento 15 vuelos con salida desde el aeropuerto de El Prat debido a las protestas de colectivos independentistas, que están colapsando desde este mediodía los accesos al recinto aeroportuario.



Fuentes de Vueling han asegurado a Efe que estas protestas, que están provocando el corte de la carretera C-31, que da acceso a El Prat, dificultan la llegada de tripulaciones de las aerolíneas, de trabajadores del propio aeropuerto y de pasajeros.



Tsunami Democràtic, el movimiento organizado por el independentismo catalán para dar respuesta a la sentencia del Supremo contra los líderes del llamado procés, ha convocado esta mañana la primera de sus movilizaciones en el aeropuerto de Barcelona.



Segundos antes de la una de la tarde, Tsunami Democràtic llamaba a través de la redes sociales a sus simpatizantes a "hacer oír su voz en el mundo" y señalaba como primer destino el aeropuerto de El Prat. "El objetivo es detener la actividad del aeropuerto de Barcelona. Nos lo intentarán impedir. Sólo con la fuerza de la gente lo conseguiremos".

Viajeros y tripulantes de las compañías aéreas han tenido que llegar a pie por los cortes de los manifestantes.Toni Albir



A través de su cuenta de Telegram, el movimiento ha distribuido billetes reales de vuelos previstos hoy en El Prat para que la gente se los pueda descargar y pasar así los primeros filtros de control en la Terminal 1. "¿Os habéis dejado el billete de avión en casa? No sufráis, si os lo piden, aquí tenéis cientos de billetes para vuelos de hoy", dice el mensaje de Tsunami Democràtic.



Pasadas las tres de la tarde, la terminal 1 ya estaba repleta de gente. Pese a que no ha habido por el momento ningún incidente de gravedad, salvo algún disturbio menor en el aparcamiento, los manifestantes sí han conseguido bloquear los accesos al metro y retrasar la entrada de los viajeros. Esta circunstancia ha hecho que muchas tripulaciones no pudieran llegar al aeropuerto lo que ha provocado retrasos en la salida de varios vuelos



Las instrucciones de Tsunami Democràtic pedían llegar de forma masiva al aeropuerto, hacer sentadas en todos los controles de acceso, y, en caso de no poder entrar, sentarse en el exterior.



Alrededor de las 14.00 horas se producía una carga de los Mossos d"Esquadra contra los manifestantes en el aeropuerto, tal y como se puede ver en las imágenes compartidas por ElNacional.cat, que informa además de la detención de al menos una persona.



En cada uno de los accesos ha habido cánticos contra los agentes de la Policía Nacional y los Mossos d"Esquadra. "No merecéis la senyera que lleváis", les han dicho. O "fuera las fuerzas de ocupación". También un clásico: "Las calles serán siempre nuestras".



Decenas de lecheras de la Policía custodian las entradas principales y tratan de facilitar la salida de los viajeros entre insultos a la prensa española, gritos a favor de los "presos políticos" y una consigna que se ha repetido a lo largo de toda la mañana: "Ho tornarem a fer"(Lo volveremos a hacer).



Los manifestantes habían provocado cortes en la línea 9 Sud de Metro, servicio que quedó nuevamente restablecido pasadas las 16.30 horas, tal como ha ido actualizando AENA en su cuenta de Twitter.



Poco antes, el servicio de Rodalies hacie El Prat (los trenes de Cercanías) también se encontraba circulando con normalidad.