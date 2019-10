Embajador de Guaidó recibe premio a la libertad Ronald Reagan del partido republicano







VOA.- El embajador del gobierno interino de Venezuela, Carlos Vecchio recibió el domingo 13 de octubre el Premio Ronald Reagan a la libertad otorgado por el partido republicano por su “lucha por restablecimiento de la libertad y la democracia” en la nación sudamericana.



Según Nelson Díaz, jefe del partido republicano en el condado de Miami-Dade, este premio es para personas que luchan “por la libertad y han enfrentado el exilio, la persecución y hasta encarcelamientos por defender los ideales democráticos”.



Vecchio expresó que el premio no es para él, “es para el pueblo de Venezuela por su coraje y entrega por luchar por la democracia”. Agradeció al presidente Donald Trump y a los demás miembros del partido republicano por el apoyo.



Ratificó que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro “es una amenaza para toda la región” y no se debe subestimar. Indicó que los venezolanos “contamos con un gran aliado en la región”.



Estados Unidos apoyó al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, cuando se juramentó en enero como presidente interino tras considerar que Maduro no fue electo en comicios que cumplieran con los estándares nacionales e internacionales.



Poco después se le unieron 50 países que también respaldan al joven líder opositor. Igualmente, fue uno de los primeros países en reconocer a los diplomáticos nombrados por Guaidó.