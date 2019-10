Más de 700 protestas en Venezuela en septiembre con demandas políticas y sociales







14/10/2019 - 11:05:21

VOA.- El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 708 protestas en septiembre de 2019, lo que equivale a un promedio de 24 diarias, según reflejó el informe más reciente divulgado este lunes.



La cifra representa una disminución del 28% en comparación con el mismo período del año anterior.



La mayoría de las protestas, un 69% ó 485 fueron para exigir Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca), vinculados principalmente con exigencias laborales, acceso a servicios públicos de calidad, educación, salud y alimentos.



El 31% de las protestas restantes (223) demandaron derechos civiles y políticos (DCP), que incluyen a grupos políticos opositores y a los simpatizantes del gobierno del presidente en disputa Nicolás Maduro. Además, de otros actores de la sociedad que demandan derechos civiles como justicia, seguridad ciudadana y derecho a la vida.



La demanda de derechos civiles y políticos fue la principal motivación para las protestas de los venezolanos en el mes de agosto de 2019.

¿Dónde ocurrieron las protestas?



Según el informe de septiembre de OVCS, en Distrito Capital se registraron más protestas, con 64 de las 708 reportadas en todo el país. Le siguieron los estados Anzoátegui (61), Mérida (61), Zulia (60); Bolívar (52) y Miranda (52).



Los derechos más demandados en septiembre fueron sociales. Los trabajadores del sector público a nivel nacional exigieron salarios dignos y respeto a sus contrataciones colectivas, principalmente los del educativo, de salud pública e industrias básicas.



También hubo protestas por el colapso de los servicios de agua potable, electricidad, gas doméstico, recogida de basura, aguas servidas y alumbrado público.



En la parte política, hubo acciones en las calles de opositores a Maduro en apoyo a los alcances internacionales y la denominada “Operación Libertad” del presidente designado Juan Guaidó.



Simpatizantes de Maduro protestaron contra las sanciones económicas anunciadas por el gobierno de los Estados Unidos.



Las modalidades de protesta más empleadas fueron concentraciones, cierres de calle, marchas y paros.



Protestas combinadas



De las 708 protestas documentadas en septiembre, 272 fueron combinadas, es decir, se exigieron distintos derechos simultáneamente. En términos porcentuales esta modalidad de protestas representó el 38% del total registrado.



El OVCS reiteró sus exigencias de:



● Atender las demandas de la población que a diario ve desmejoradas sus condiciones para disfrutar de una vida digna, mediante el ejercicio de su profesión u oficio, con los servicios y sistemas de salud que le garanticen calidad de vida.



● Avanzar hacia un proceso de transición para retomar la democracia, el Estado de Derecho y las libertades en Venezuela, mediante la realización de elecciones libres y transparentes.



● Garantizar el pleno cumplimiento y respeto del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece: “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.



● Cumplir con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre medidas y acciones de orden público según la sentencia de El Caracazo.