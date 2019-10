Ejército sirio avanza hacia las fuerzas turcas mientras EE.UU. se retira







14/10/2019 - 10:55:31

VOA.- El Ejército de Siria se emplazó el lunes próximo a la frontera con Turquía, luego de que las fuerzas kurdas sirias, antes aliadas de Estados Unidos, dijeran que llegaron a un acuerdo con Damasco para defenderse de la invasión turca.



El anuncio de un acuerdo entre los kurdos sirios y su gobierno es un cambio drástico en las alianzas, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara a todas las tropas estadounidenses retirarse de la zona de la frontera norte, donde la situación se descontrola rápidamente.



El secretario del Tesoro de EE.UU., Steven Mnuchin, dijo que se trata de una situación complicada, en el programa "This Week", de ABC.



"Tienes a un aliado de la OTAN (Turquía) por una parte luchando contra los kurdos, que nos están ayudando en la lucha contra ISIS. Estamos en comunicación diaria con Turquía, tanto el departamento de Defensa como el departamento de Estado en asuntos muy específicos. Estamos listos para ir en cualquier momento para poner sanciones", dijo Mnuchin.



Trump dice que la amenaza de sanciones contra Turquía puede ser efectiva. Los demócratas han criticado su manejo de la crisis.



"¿Qué le dice a todo el mundo que tienes un presidente que habla por teléfono con Erdogan de Turquía y luego envía un tweet que dice, oh, por cierto, estamos abandonando a estas personas que han puesto sus vidas en la línea (y) también trabajan con nosotros en la lucha contra algunos de los peores terroristas del mundo. Envía un mensaje a todo el mundo, no se puede confiar en Estados Unidos de América", dijo el senador Bernie Sanders, uno de los candidatos demócratas a la presidencia, en declaraciones el domingo al programa "This Week" de ABC.



La retirada de EE.UU.



Estados Unidos dijo el domingo que se preparaba para retirar unos 1.000 efectivos del norte de Siria después de tomar conocimiento de que Turquía planeaba extender una incursión militar contra sus enemigos kurdos más al sur de lo planeado originalmente.



Otra consideración detrás de la decisión, según indicó el secretario de Defensa estadounidense Mark Esper, era que unos aliados de Washington liderados por los kurdos, las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS), buscaban hacer un acuerdo con Rusia para contrarrestar la avanzada turca.



Resaltando los objetivos de Turquía, el presidente Tayyip Erdogan dijo que la incursión se extendería desde Kobani en el oeste hasta Hasaka en el este, entrando unos 30 kilómetros en territorio sirio, "en línea con el mapa de zona segura que declaramos previamente".



Dijo en una conferencia de prensa en Estambul que la ciudad fronteriza de Ras al Ain ya estaba bajo control turco.



Ankara también dijo que fuerzas turcas y aliados rebeldes sirios habían tomado una carretera unos 30-35 km dentro de territorio sirio, lo que cortaría una arteria principal que vincula las regiones gobernadas por los kurdos del norte de Siria, destrozado por la guerra.



Un responsable de las FDS dijo que había enfrentamientos a lo largo de la ruta.



También empezaban a divulgarse reportes de víctimas civiles. Un ataque aéreo turco en Ras al Ain mató a nueve personas incluyendo cinco civiles el domingo, dijo el grupo de monitoreo Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Las FDS dijeron que el ataque había apuntado a un "convoy civil".



La ofensiva turca busca neutralizar a la milicia kurda YPG, principal componente de las FDS y vista por Ankara como un grupo terrorista alineado con insurgentes kurdos en Turquía.