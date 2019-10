Potosinos con molestia y reproches tras de reunión con Morales y alista reunión para tomar decisiones en Cabildo







14/10/2019 - 10:05:39

Erbol.- Los representantes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) se reunieron la mañana de este lunes con el presidente Evo Morales, sin embargo, salieron del encuentro con molestia y reproches contra el Gobierno, después que no obtuvieron una respuesta inmediata a su pedido de abrogar el Decreto 3738, respecto al litio.



“Lamentablemente no se ha llegado a ningún resultado positivo en este momento por parte del Gobierno”, dijo el presidente del Comcipo, Marco Pumari, tras la reunión en la Casa Grande del Pueblo.



Pumari informó que se ha entregado una nota al mandatario con las observaciones al Decreto 3738, pero las autoridades de Gobierno señalaron que la respuesta se daría el miércoles. Para el líder cívico, la posición del Gobierno es dilatoria.



El Comcipo considera que dicho Decreto es una traición a la patria, porque en su citereo supone la “entrega” del litio, puesto que con esa norma se crea una empresa mixta estatal-privada, que tiene como socia a la alemana ACI Systems por 70 años.



De parte del Gobierno, el canciller Diego Pary indicó que se hará un análisis del pedido de Comcipo, para dar un respuesta por escrito hasta el miércoles o jueves.



“Sobre la base de estos elementos, si amerita es pertinente se considerará la posibilidad de trabajar en un nuevo Decreto Supremo”, dijo Pary.



El Canciller anunció también que el martes el mandatario se reunirá con representantes del sudoeste potosino, que también están interesados en el tema del litio.



Entretanto, el Comcipo anunció que seguirá con sus medidas de presión y el paro que cumple una semana.



Cabildo



Los potosinos tienen previsto realizar un Cabildo el martes en la Villa Imperial.



Pumari anunció que lo sucedido en la reunión será puesto a consideración del Cabildo, para que se manifieste.



El Cabildo fue convocado para la noche del martes, para decidir sobre la defensa de los recursos naturales de Potosí.



GOBIERNO EVALÚA OBSERVACIONES DE COMCIPO



La Paz, (ABI).- El canciller Diego Pary informó el lunes que se recibió de manera escrita las observaciones del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) sobre la industrialización del litio y, además, se decidió apoyar financieramente a las investigaciones que lleva adelante la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí.



Comcipo presentó sus observaciones sobre el litio al presidente Evo Morales, en una reunión sostenida en la Casa Grande del Pueblo, donde se decidió responder de manera escrita a ese documento, hasta el miércoles por la tarde o primeras horas del jueves próximo, informó el Canciller en rueda de prensa.



"Comcipo ha presentado al Gobierno nacional, por primera vez, sus observaciones por escrito, lo hemos recepcionado, se ha tomado conocimiento de cada uno de los elementos que ellos están planteando y, como Gobierno nacional, se está respondiendo a cada uno de los puntos, a cada una de las observaciones que ellos han planteado hasta el miércoles en la tarde o jueves a primera hora, una vez que pase por análisis de Gabinete", informó a los periodistas.



El Canciller no descartó la posibilidad, si es pertinente, de trabajar en un nuevo decreto supremo sobre el litio, luego de las observaciones que ambas partes hagan al proceso que se lleva adelante en la actualidad en Uyuni.



Pary destacó que en el encuentro entre el Gobierno y Comcipo, ambas partes coincidieron en la importancia del litio y su pronta industrialización.



Adicionalmente, agregó que la Universidad Autónoma Tomás Frías solicitó al Gobierno nacional un apoyo de 500.000 bolivianos para continuar con sus trabajos de investigación y construir una planta piloto relacionada al litio, cuyo pedido fue aprobado por el presidente Evo Morales.



"Creemos que es importante apoyar las investigaciones y los trabajos que está haciendo la Universidad y, en ese marco, se apoyará de inmediato con esta solicitud que ha presentado el representante de la universidad Tomas Frías", mencionó.



Sobre el paro indefinido que realiza Comcipo en Potosí, Pary dijo que su suspensión o vigencia está en manos de sus dirigentes.



El 7 de octubre, Comcipo inició un paro indefinido de actividades en Potosí en demanda de más regalías por la explotación del litio y la abrogación del Decreto Supremo 3738, mediante el cual se creó la empresa mixta YLB ACISA, con la participación de la alemana ACI Systems, para encarar la industrialización de los recursos evaporíticos en el Salar de Uyuni.