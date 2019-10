En su retorno a las competencias de quads







14/10/2019 - 07:36:09

El Día.- Imparable estuvo Juan Carlos "Chavo" Salvatierra en la "Canav Rally Raid" de Chepes que se llevó adelante en La Rioja, Argentina, luego de apoderarse del podio en cuadriciclos con un tiempo de 9 horas, 29 minutos y 29 segundos. El boliviano estuvo alejado de las pruebas de cuadriciclos durante más de un año y en su retorno conquistó un título internacional. Su categoría fue la Q1, no obstante, lideró la competencia de principio a fin.



Acelerón en tierras argentinas. "Estoy muy contento. Para no haber corrido después de más de un año, subirme (al cuadricilo) y volver a ganar, ha sido muy especial”, dijo Salvatierra, quien se impuso a los argentinos Manuel Andujar (9h30m44s) y Giuliano Giordana (9h32m15s) en los 950 kilómetros que fueron parte de la competencia. Salvatierra fue el mejor de la categoría cuadriciclos desde que la carrera se puso en marcha. En realidad, nunca se despegó del liderato. El viernes pasado dio el golpe inicial, al imponerse en la primera etapa de 166 kilómetros que se corrió entre Chepes y El Milagro, en la provincia La Rioja.



El sábado repitió la dosis, pese a sufrir dos pinchadas de llantas en su cuadriciclo, el Barren Racer One. Los 473 kilómetros de recorrido de ese día fueron extenuantes en extremo, pero el boliviano supo salir airoso y se mantuvo en el primer lugar de la clasificación general. La etapa de este domingo también fue exigente. Los 311 kilómetros fueron complicados, sobre todo por la navegación. En uno de los tramos Chavo perdió alrededor de cuatro minutos al complicarse su paso por un way point. Sin embargo, en el último tramo de la etapa aceleró a fondo, recuperó el tiempo perdido y llegó como el gran ganador. Luego de más de un año de ausencia en competencias fuera de Bolivia, "Chavo" demostró que mantiene intacta su calidad competitiva.