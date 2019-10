¿Quiénes jugaron más en cada club?







14/10/2019 - 07:33:34

Página Siete.- ¿Quiénes son los futbolistas históricos y los vigentes con más partidos en el fútbol boliviano? Por ejemplo, el defensor de Wilstermann Edward Zenteno (326) está a un partido de igualar el registro de Marcelo Carballo (327), quien es uno de los históricos del Rojo.



El estadístico Sergio Gutiérrez pone a disposición un espectacular trabajo con el recuento histórico de los 14 clubes de la División Profesional.



Hace un par de meses, Campeones presentó el recuento de Gutiérrez, uno de los estadísticos más importantes del país, quien reveló que Joselito Vaca cumplió 600 partidos y estaba a 27 de igualar a Nicolás Suárez y con uno más sería el jugador que más partidos jugó desde 1977.



Gutiérrez se dio a la tarea de buscar entre sus números a los tres jugadores de cada club, los históricos y los vigentes con más partidos en el fútbol boliviano, además de los goleadores. “Quisiera que los jugadores se motiven para que ingresen en la historia de los equipos donde juegan”, resaltó el experto.



Desde que se fundó la desaparecida Liga (1977) no se había realizado un trabajo de esta magnitud, que es único y valioso. El defensor de Wilster Zenteno (326) está a un partido de igualar el registro que tenía Marcelo Carballo (327), quien es uno de los históricos en el conjunto aviador. El juego de los rojos frente a Real Potosí y luego con Always Ready encumbrará a Zenteno en lo más alto.



Hace un par de fechas, el arquero Daniel Vaca dejó atrás al inolvidable Ricardo Fontana. El portero lleva 347 partidos y con 26 compromisos igualará a Pablo Daniel Escobar.



En Bolívar, Juan Carlos Arce es el jugador en actividad que más partidos ha jugado, 264 en total, pero no es ni la mitad de los 582 que tiene el exvolante Carlos Fernando Borja. Pasarán muchos años para que alguien iguale al excapitán de la Academia.



En cambio, en Nacional existe una lucha pareja entre Wálter Rioja (185) y Luis Aníbal Torrico (179). Si Rioja se duerme, Torrico está al acecho.



Always tiene a su exjugador Max Rougcher como el que más partidos disputó con la casaca millonaria (112), lejos está Cristian Arabe con 39 juegos.



Joselito Vaca, en Blooming; Iván Huayhuata, en Aurora; y Miguel Hoyos, de Oriente son otros inalcanzables.



