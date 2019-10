Expertos ven poco probable que se pague el segundo aguinaldo







Página Siete.- Expertos ven poco probable que este año se alcance el crecimiento necesario para activar el pago del segundo aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia”, debido a los bajos precios de las materias primas, la caída de la demanda de gas por parte de Argentina y Brasil y el aparente bajo dinamismo de la economía durante el primer semestre.



El doble aguinaldo es un beneficio que se paga a los trabajadores cuando se alcanza o supera un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) interanual (julio-junio) del 4,5%, según lo establecido en el Decreto Supremo 1802 de noviembre de 2013.



Hace una semana, el vicepresidente Álvaro García Linera indicó que, a marzo, el PIB había llegado al 4%. Sobre ese dato, el analista financiero Jaime Dunn señaló que, si bien es posible que al segundo trimestre de 2019 el crecimiento pudo haber alcanzado el 4,5%, eso es poco probable, por los bajos precios de las materias primas, baja demanda del gas y el escaso dinamismo de la economía hasta junio.



“Es posible, pero no es probable. Hasta el momento no ha habido una mejora en los precios de las materias primas, se han mantenido deprimidos este año. De la misma manera, la poca expansión de la inflación muestra que el consumo no ha crecido en los primeros meses del año, por lo que dudo que el crecimiento haya superado el umbral necesario para el doble aguinaldo”, dijo.



El expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Juan Antonio Morales, coincidió con Dunn respecto a los bajos precios de las materias primas, en especial el del gas, por la caída de la demanda de Argentina y Brasil, la cual no pudo ser revertida con nuevos mercados.



Morales acotó que el año electoral generó incertidumbre en el sector privado, que prefirió retrasar sus inversiones hasta después de los comicios.



“Estos dos factores no creo que hayan sido compensados por la inversión pública entre julio del año pasado y junio de este año, por eso dudo que se haya registrado un crecimiento del 4,5%, sin embargo, al no tener datos oficiales del primer trimestre, es difícil hacer proyecciones”.



La visión del analista económico Alberto Bonadona fue menos alentadora, al manifestar que de ninguna manera el país alcanzó el crecimiento del 4,5%. Sin embargo, apuntó que el Gobierno “maquillará” las cifras según su conveniencia.



“En términos reales, no creo que hayamos logrado ese nivel de crecimiento, pero eso no importa, porque esas cifras ya se han maquillado antes por conveniencia política y con el año electoral es muy posible que haya doble aguinaldo”, declaró.



Empresarios advierten efectos



El titular de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Ibo Blazicevic, señaló que el segundo aguinaldo significa un gasto adicional de 8,3% en la planilla anual de las empresas, que aumenta el costo laboral y resta productividad a las empresas nacionales frente a compañías de terceros países que comercian sus productos en Bolivia.



El gerente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Gustavo Jáuregui, indicó que “entre los sectores formales de la economía no hay un crecimiento homogéneo y cada uno tiene sus particularidades, que deberían ser tomadas en cuenta para implementar el doble aguinaldo”.



Crecimiento a marzo



Porcentaje En una entrevista con el programa televisivo A Todo Pulmón, de Cadena A, el vicepresidente Álvaro García Linera señaló que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) a marzo llegó a 4%, por lo que restaría saber cuál fue el porcentaje de incremento a junio para decidir o no el pago del segundo aguinaldo, reporte que se conocerá recién a finales de octubre.



Pago Desde la promulgación del Decreto Supremo 1802, que establece las condiciones para el pago del segundo aguinaldo en 2013, el beneficio se pagó en 2013, 2014, 2015 y 2018. Las gestiones 2016 y 2017, el crecimiento de la economía no supero el umbral establecido del 4,5% de expansión para habilitar el pago.



Incremento y doble aguinaldo, “justicia social”



El pasado jueves, el presidente Evo Morales justificó ante los empresarios privados el incremento salarial anual y el segundo aguinaldo, al considerar que se trata de una política de “justicia social” con el pueblo.



“De manera muy sincera, (quiero decirles) a los empresarios que tal vez, a veces, el incremento salarial para algunos es exagerado, en algunos años (hay) hasta doble aguinaldo, (pero) quiero decirles que todo es por buscar justicia social”, aseguró el mandatario durante el acto de la promulgación de la Ley para el Desarrollo Integral de Puerto Busch, que se llevó a cabo en la ciudad de Santa Cruz.



En ese sentido, Morales afirmó que sólo habrá paz cuando haya justicia social y una cierta igualdad entre los bolivianos.



“Todos trabajamos conjuntamente buscando un país con igualdad y con desarrollo”, manifestó en la sede de la Cainco.



No obstante, la autoridad señaló que la reducción de la extrema pobreza, de 38,2% a 15%, no sólo se debe al trabajo del Gobierno y las políticas sociales, sino también al aporte de los empresarios privados, a través del pago del aumento de salarios.



La declaración del Jefe del Estado ocurrió luego de que varios sectores empresariales manifestaron que no podrán pagar el segundo aguinaldo en caso de que se llegue al 4,5% del PIB.

La ministra de Planificación, Mariana Prado.

Foto: ABI



Las cifras oficiales serán publicadas a fin de octubre



La ministra de Planificación, Mariana Prado, señaló que la cifra del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) al segundo semestre, que determinará si es que este año se paga el segundo aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia”, se conocerá a fin de mes.La autoridad manifestó que el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la actualidad se encuentra en pleno trabajo para cerrar las cifras interanuales.



“A finales del mes de octubre nosotros ya tenemos las cifras cerradas del crecimiento, para poder considerar si se paga o no el doble aguinaldo. Esta es una tarea técnica que se encara a través de nuestro INE, que en este momento está precisamente haciendo la contabilización”.



De acuerdo con reportes de prensa, en años pasados, los datos de crecimiento del PIB se hacían públicos hasta máximo la primera quincena de octubre, sin embargo, según la Ministra, este año recién se darán a conocer después de las elecciones generales del próximo domingo.



Prado aclaró que el INE también trabaja en una nueva fórmula para el cálculo del PIB, que hasta ahora tomó como periodo base 1990 a 2010, tal cual fue anunciado por la institución.



Asimismo, la autoridad descartó que la elección de la fecha en la que se harán públicas las cifras de crecimiento del PIB –para después de las elecciones– tenga un trasfondo político, ya que el INE es la institución encargada de esta tarea y es una entidad técnica.



Prado también recordó que en gestiones anteriores no se pagó el doble aguinaldo por dos puntos de diferencia para llegar al 4,5% que exige la norma.



Crecimiento a marzo



