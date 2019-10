CC y MAS hablan de autonomía y voto útil en la recta final del 20-O







14/10/2019 - 07:12:08

Página Siete.- Los candidatos a la presidencia del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales; Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa; y Bolivia Dice No (BDN), Óscar Ortiz, centraron ayer sus discursos de cierre de campaña en temas como el voto útil, las autonomías y la democracia. Los líderes de los tres partidos políticos protagonizaron actividades proselitistas en Tarija, Chuquisaca y Beni.



El presidente y candidato del MAS, Evo Morales, hizo alusión de forma irónica al voto útil al que convoca su adversario Carlos Mesa. “Sólo quiero decirles, al llamado voto útil, no pues, cómo voto útil para el inútil. Acá es voto seguro para futuro seguro, ese es nuestro lema, saben ustedes”, expresó ante una multitudinaria concentración azul.



El mandatario afirmó que el oficialismo trabaja para asegurar su cuarto senador en el departamento chapaco. “El día domingo como hoy, estaremos batallando en Tarija por el cuarto senador. Yo siento que ya está garantizado el tercero, soy optimista” declaró. El MAS llevó adelante su cierre de campaña cerca de las 17:00.

En Chuquisaca, el presidenciable de CC, Carlos Mesa, arremetió contra el centralismo de Estado y habló de autonomías departamentales.



“Cuando digo Chuquisaca y Bolivia indisolubles, quiero decir basta de centralismo, basta de pensar solamente desde el centro y no pensar en los departamentos como iguales, en la construcción de una autonomía de verdad que este Gobierno se ha negado a aceptar”, señaló.



El candidato protagonizó una caminata por la avenida Jaime Mendoza antes del acto de cierre de su campaña en inmediaciones del Estadio Patria.



“Antes de centralizar el país, hay que construir un país de autonomías que funcionen, que tengan independencia de criterio y determinación de quienes dicen estas son nuestras prioridades”, enfatizó Mesa ante la militancia de CC.



Mientras en el oriente del país, los candidatos de Bolivia Dice No (BDN), Óscar Ortiz, y Shiley Franco, estuvieron al frente de multitudinarias caravanas en los municipios benianos de Guayaramerín y Riberalta. En las concentraciones participaron el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, y el vicepresidente de los Demócratas, Ernesto Suárez.



“Las caravanas multitudinarias demuestran que la población quiere apostar a esta nueva opción que representa Bolivia Dice No. Es el gran proyecto para el futuro boliviano, para recuperar nuestra democracia”, manifestó Ortiz en Beni. El frente anunció la suspensión de su cierre de campaña en Potosí.



Cierres de campaña



MAS El partido oficialista convocó a su militancia a una concentración para el último de sus cierres de campaña en el puente Distribuidor de la Ceja en El Alto. La concentración está prevista para el 16 de octubre desde las 16:00. El acto contará con la presencia del presidente y candidato Evo Morales.

CC La alianza política liderada por Carlos Mesa tiene previsto realizar el último cierre de campaña el miércoles en Santa Cruz a las 19:00.

BDN El frente que postula a Óscar Ortiz anunció su cierre de campaña para el miércoles en Santa Cruz y Beni.

MNR El partido rosado cerrará su última campaña en la plaza 24 de Septiembre de Santa Cruz el día miércoles a las 20:00, con la presencia de su candidato Virginio Lema.

UCS El frente que postula a Víctor Hugo Cárdenas cerrará su campaña el miércoles en el Cambódromo de Santa Cruz a las 16:00.

FPV El partido líderado por Israel Rodríguez alista su cierre de campaña en Ciudad Satélite de la urbe alteña. El acto está previsto para el miércoles 16 de octubre luego de una caravana desde la zona 16 de Julio.