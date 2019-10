Problemas de mantenimiento de Airbus afectan uso de helicópteros Súper Puma







14/10/2019 - 07:06:55

Las fallas en la provisión de repuestos y los problemas de mantenimiento oportuno de parte de la francesa Airbus Helicopters, afectaron la disponibilidad de la flota de seis helicópteros Súper Puma que volaron muy poco este año.



“Desde que llegaron los utilizaron como camiones de carga sobre todo el Ministerio de Gobierno”, dijo a Erbol un técnico de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) que en teoría está a cargo del manejo y la supervisión de estas aeronaves, pero que los que disponen y utilizan son otros.



La compra fue acordada en septiembre de 2013 entre el presidente Evo Morales y su colega francés Francois Hollande. La Airbus Helicopters es el fabricante por un valor de 150 millones de euros, es decir cada helicóptero cuesta al Estado boliviano 25 millones de euros.



El primer helicóptero Super Puma llegó en mayo de 2014 y el último en junio de 2017. La FAB es la unidad solicitante y no pudo sostener el mantenimiento por razones presupuestarias y el gobierno central encargó esa tarea a la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn) dependiente del Ministerio de Gobierno.



En su tarea original de apoyar la lucha contra el narcotráfico, transportó personal, equipos y herramientas para trabajos de erradicación y llevó tropas de las Fuerzas Armadas para trabajos de inteligencia.



“Hay fallas en la provisión de repuestos y eso deja en tierra a los helicópteros”, añadió al técnico a tiempo se explicar que el servicio que proporcionaba Airbus generó descontento en la FAB y en la Uelicn a tal punto que la Fuerza Aérea buscó soluciones alternas.



Ante la baja disponibilidad de la flota Super Puma, ambas instituciones intentaron cumplir las misiones con los viejos helicópteros UH que tienen más de 50 años.



Airbus puso a disposición de la FAB un técnico con funciones específicas, pero no puede pagar un personal que haga seguimiento administrativo ante la Aduana y eso genera tropiezos por falta de repuestos e impacta en la disponibilidad de las aeronaves.



La fuerte presión de parte de los ministerios de Defensa y de Gobierno sobre la Uelicn generó un ambiente propicio para que la Airbus, ante la premura, nuevamente fortalezca su posición, se presente como el único que puede resolver y agilizar la llegada de repuestos y poner en vuelo lo antes posible a la flota.



Es por eso que semanas atrás la Uelicn habría contratado por invitación directa a la francesa Airbus. Sin embargo se cuestiona los argumentos para recontratar a una empresa cuyo servicio no fue satisfactorio, según explicó la fuente a este medio de comunicación.



El costo de mantenimiento fue estimado en 5 mil dólares la hora de vuelo, monto que está de acuerdo con la referencia del mercado internacional, porque no incluye repuestos, insumos y personal técnico que tiene un costo adicional.