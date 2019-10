Impuestos frenan ampliación productiva de empresas







13/10/2019 - 20:28:40

El Diario.- A un buen número de empresas nacionales se les complica disponer de capital de operaciones, sea para la reposición o expansión de activos de capital, que sería destinado a la capacitación de su personal o diversificar su oferta, debido a la presión tributaria que experimentan por parte de la entidad recaudadora.



La apreciación forma parte de las conclusiones que realizaron Laboratorio e Ideas K, en un ejercicio que aplicó a una empresa determinada con todas normativas que se aplican en el tema tributario.



El análisis realizado por Laboratorio de Ideas K, compuesto por José Luis Botelho y Javier René Dorado, expresado en un documento, muestra un panorama complicado para las empresas formales y cumplen con sus obligaciones tributarias, que absorben más de lo que pueden generar en algunos casos, y que en la práctica se convirtieron en socios de las compañías.



El documento considera a los impuestos como algo cotidiano en el complejo mundo contemporáneo y señalan que los mismos consisten en tributos obligatorios, regidos por derecho público y que forman parte de un sistema de poder, pero debe estar fundamentado, y es en este sentido que no debería ser algo que cause desequilibrios en las empresas que tributan.



Afirma que las empresas son los mayores contribuyentes y generadores de empleos y generar presión sobre ellos sería un contrasentido, afirman los autores del análisis a tiempo de mencionar partes de las conclusiones, que los recursos destinados para el pago de impuestos (y también para los cotos laborales), prácticamente absorben gran parte de la vitalidad financiera de las empresas.



Otra de las conclusiones señala que los impuestos fueron el tercer grupo de egresos (costos y gastos) más significativo en la gestión de la empresa industrial analizada, siendo el primero los egresos por materiales e insumos, segundo para personal y recursos humanos, y tercero el pago de tributos.



“De la misma manera, las utilidades líquidas anuales acumuladas solo representaron al 24,89 % de los impuestos totales a pagarse en el mismo horizonte temporal, lo cual demuestra una significativa asimetría. Así se entiende porque en casi todas las naciones se considera a su respectivo servicio de impuestos, como el principal accionista de todas las empresas productivas, porque se queda con la mayor parte del flujo de dinero…”, señala el documento.



EMPRESARIOS



Ya en una oportunidad la Cámara Nacional de Comercio (CNC) planteó una revisión de los tributos y los trámites que se deben hacer para cumplir con la obligación, debido a que estos absorben el tiempo y los recursos de las empresas.



En así que el trabajo realizado por Botehlo y Dorado, en otra parte de sus conclusiones señala que “si el objetivo social del Estado fuese mantener la actividad y el desarrollo de las empresas, debería necesariamente revisarse las alícuotas impositivas de sus tributos; se debería crear nuevos impuestos y anular o redefinir los ya existentes”.



BANCO MUNDIAL



Por otra parte, el pasado año los medios de prensa difundieron las apreciaciones que realizó el Banco Mundial (BM) sobre el pago de impuestos en la región, y en especial en Bolivia, en la que mostró que el país está entre las naciones que más impuestos cobra.



De acuerdo con el documento del organismo internacional, el promedio en Latinoamérica es del 20,1 %, mientras que en el país el indicador es 26,6 % del PIB. Bolivia está entre los países que más impuestos le cobra a ciudadanos y empresas, ya que la presión tributaria está seis puntos y medio por encima del promedio de Latinoamérica (20,1 %).



El reporte tiene como fuente el World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional (FMI) que define a este indicador como la suma de ingresos tributarios y las contribuciones a la seguridad social como porcentaje del PIB.



El porcentaje coloca al país por encima de Paraguay, México, Perú, Panamá, Ecuador, Chile y Colombia, entre otros.



El primer lugar en presión tributaria lo lideran los miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, instancia que reúne a 34 países comprometidos con las economías de mercado, que en su conjunto representan el 80 % del PIB mundial), con el 34,5 %.



IMPUESTOS



Sin embargo, en su momento el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) dijo que la realidad no era esa y que los tributos cobrados en el país no son altos como la de vecinos y de otros países del mundo.



CARGA TRIBUTARIA



De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de Industria (CNI), Bolivia es el país con mayor carga tributaria en toda América Latina y el Caribe, lo que le resta productividad a la economía y desincentiva a las inversiones.



De acuerdo con el informe “Actualización de la presión fiscal equivalente en América Latina y el Caribe” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la CNI confirma que la presión impositiva en Bolivia respecto del PIB alcanza a cerca de 34 %, considerando los conceptos de renta, IVA, contribución a la seguridad social y otros.



Los datos corresponden al aumento de la imposición a la renta, utilidades y ganancias de capital entre 2011 y 2015 respecto de 2000 y 2004. En este contexto, “si se analiza por países (…) el mayor aumento tiene lugar en Bolivia, equivalente a 8,4 puntos del PIB”.



Países como Barbados y Jamaica registran incluso descensos de cerca de un punto del PIB en cuanto al cobro de impuestos, según informes del BID; y Perú es el país con menor presión impositiva en la región con alrededor de 19 % respecto del PIB.