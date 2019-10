Gobierno acentúa ataques a Carlos Mesa con la trifulca de Potosí y crisis de Ecuador







13/10/2019 - 20:19:08

Erbol.- Dos ministros de Estado focalizaron este domingo sus ataques al candidato presidencial Carlos Mesa, al relacionarlo con los enfrentamientos entre cívicos y masistas en el cierre de campaña del MAS y la crisis del Ecuador que podría llegar a Bolivia, si acaso el líder de Comunicad Ciudadana accede a la presidencia del Estado.



El canciller Diego Pary dijo que los actos registrados en Potosí no corresponden al pueblo sino a dirigentes del comité cívico asociado a Comunidad Ciudadana (CC), que intentan utilizar a esa institución para fines políticos. Para corroborar esa teoría, los conductores de la televisión estatal, pusieron un audio donde se escucha líder cívico, supuestamente, hablando con miembros de la alianza opositora.



Manifestó que las provocaciones -atribuidas por el canciller a grupos de choque del comité cívico - tuvieron acciones absolutamente políticas no para afectar al MAS sino al presidente Evo Morales, porque incluso los transportistas que fueron a bloquear pero no bloquearon la ciudad sino el lugar de la concentración.



Aseguró que de manera premeditada, una vez que el presidente Morales llegó al lugar, estos grupos bloquearon el lugar para que el candidato del MAS no pueda salir, es decir, había – según la autoridad - la intensión de agredir al Jefe de Estado.



Pary negó que ante la reacción de los grupos de choque, el presidente Evo Morales haya salido huyendo en helicóptero de la ciudad de Potosí, tal como denunciaron algunas personas en las redes sociales. En todo caso anunció que estos hechos serán denunciados ante el Tribunal Supremo Electoral y ante la misión de observadores internacionales que llegaron al país.



Rato antes, en el mismo programa de la televisión estatal, el ministro de Gobierno Carlos Romero, guiado por los conductores, se refirió a la crisis de Ecuador y Argentina, a consecuencia de pedir ayuda económica al Fondo Monetario Internacional para enfrentar la crisis económica estructural que afectó a la economía popular del Ecuador.



Romero recordó que Bolivia vivió similar crisis cuando el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada aplicó la política de capitalización y “el justificador era Carlos Mesa” a través de su canal de televisión, luego fue su vicepresidente y posteriormente presidente de la república que también aplicó una política de corte liberal e intentó aplicar el impuesto al salario.



Producto de esa necesidad económica, Mesa endeudó al país para cubrir obligaciones sociales y advirtió que si el candidato opositor vuelve al Palacio de Gobierno, cambiaría la política económica, racionalizará el gasto público, eliminará las empresas y programas sociales, eliminará el régimen simplificado, inscribirá el litio en la bolsa de valores de Washington y aplicará una política de privatizaciones para financiar los servicios de salud.



“Eso lo dice la política de Carlos Mesa, cerrar las cajas de salud, privatizar las cajas de salud y los trabajadores tratan de desgastar al gobierno con movilizaciones, con huelgas con paros y deberían leer ellos las propuestas programáticas y se van a dar cuenta que en el programa del señor Mesa se está proponiendo cerrar las cajas y pasar la inversión en salud a las privatizaciones”, comentó.



Aseguró que cambiar el modelo económico significaría afectar la economía afectar, renunciar al control del excedente económico, renunciar a las políticas económicas, a los bonos y rentas porque son considerados como gastos por las políticas neoliberales, significaría echar a la calle a miles de las empresas y de la administración pública, advirtió.