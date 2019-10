Potosí: Abrogación del DS 3738 es punto de partida del diálogo







13/10/2019 - 20:17:06

La comisión del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) ratificará este lunes en la reunión con el presidente Evo Morales, que la abrogación del decreto supremo 3738 es el punto de partida para el inicio del diálogo porque contradice la Ley 298 al dejar la responsabilidad de toda la cadena de producción y comercialización en manos de la empresa ACI Systems Alemania (ACISA), informó el abogado Juan Carlos Zuleta, delegado de la entidad cívica.



Explicó que esa situación es inadmisible porque el parágrafo II de la Ley 298 de creación de la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Boliviano-YLB, hace responsable a esta empresa de la prospección, exploración, explotación, beneficio o concentración, instalación, implementación, puesta en marcha, operación y administración de recursos evaporíticos, complejos de química inorgánica, industrialización y comercialización.



A que a diferencia de lo que dice el gobierno, la empresa se haría cargo durante 70 años de la producción y la comercialización. El DS 3738 crea la Empresa Pública YLB ACISA – Empresa Mixta, pero en su página oficial, la ACI Systems Alemania (ACISA) se presenta como la responsable de industrialización del litio en Bolivia.



“Litio verde producido por ACISA”, dice en su portal donde destaca el avance en la industrialización de la producción de litio en Bolivia para cubrir todas las áreas de servicio asegurando la rápida implementación y el éxito a largo plazo de esta asociación internacional.



Ofrece el suministro de materias primas sostenibles y a la vez dice estar comprometida con la extracción de la materia prima en una asociación con Bolivia que tiene el 51 por ciento de participación en la empresa conjunta YLB ACISA EM, según decreto supremo 3738.



La empresa señala que este contrato le permite a Bolivia beneficiarse directamente del éxito de la compañía. A través de la industrialización a lo largo de la cadena de valor, las ventajas para Bolivia van más allá de la venta de la materia prima, indica la web oficial.



Zuleta dijo que esta empresa hace un año no ofrecía lo que dice en su portal, por tanto no es la más aconsejada porque hay otras mejores y con probada experiencia en el mundo.



Respecto al pago de regalías, afirmó que el DS 3738 establece que la empresa mixta no pagará regalías por el hidróxido de litio porque considerarlo un producto industrializado, algo “por demás absurdo” – dice Zuleta - porque el hidróxido de litio es una materia prima residual.



Una tercera violación a la norma está referida a que según la ley, los diferentes derivados del litio, entre ellos el hidróxido y carbonato de litio deben ser producidos en 100 por ciento por el Estado, pero el contrato entrega esa responsabilidad a la empresa alemana.



Aseguró que mientras no se abrogue el DS 3738, continuará con el paro general en Potosí que ingresa al octavo día. La reunión está prevista para las 6.30 de este lunes en la Casa Grande del Pueblo para lo cual el presidente del comité cívico Marco Pumari levantó su huelga de hambre.



Zuleta lamentó que el gobierno se jacte de la fabricación de un vehículo y lo muestre como que el país ya está en condiciones de fabricar autos a batería de litio, sin considerar que esa movilidad tiene tecnología obsoleta y utiliza unas baterías que ya fueron descartadas por la China.



Manifestó que el vehículo eléctrico que el presidente Morales manejó en la población de Palca, más que es un avance tecnológico parece un trabajo para “un concurso de manualidades”, porque es pequeño y su autonomía de movilidad muy reducida que no pasaría los 60 km, frente a otros que tiene una autonomía de 500 km a una velocidad de 150 millas por hora.



Dijo que esto demuestra una vez más que el gobierno se maneja para el show y comete errores al encomendar el proyecto de industrialización del litio a personas que no conocen estos temas, asignándoles grandes responsabilidades y con millonarias inversiones.