Evo cierra en Potosí en medio de gases y habla de golpe de Estado







13/10/2019 - 08:19:29

El Deber.- Potosí vivió su sexto día protesta y en medio de la tensión llegaron Evo Morales y Álvaro García para participar de una entrega de obra y, además, del cierre de campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS) en esa región.



Antes del acto proselitista hubo enfrentamientos entre militantes oficialistas y contrarios.



Al menos seis heridos se registraron por la violencia. El mandatario y candidato, en su discurso, pidió calma y aseguró que se planea un golpe de Estado en caso de que gane las elecciones del siguiente domingo.



Potosí amaneció ayer con un paro cívico más radicalizado. Los negocios cerrados y la falta de transporte coincidían con el cierre de campaña del MAS en la Villa Imperial. Varios militantes oficialistas descendían a la avenida El Tinku y se cruzaban con los protestantes.



Cerca del punto del evento iniciaron los enfrentamientos. Según el canciller Diego Pary, los afines al MAS fueron atacados por “grupos de choque” que representan al Comité Cívico Potosinista (Comcipo).



“Un grupo de choque del comité cívico (potosino) ha agredido a los compañeros que se estaban concentrando para el cierre de campaña del MAS, fueron más de 15.000 personas que habían ido a escuchar al presidente Evo Morales y lamentablemente grupos violentos intentaron perjudicar el evento, pero se desarrolló como estaba previsto”, detalló Pary.



Paro en Potosí



Potosí afrontó ayer el sexto día de protesta. El paro de actividades empezó a ser más eficaz desde el miércoles con bloqueos en varios puntos de la Villa Imperial.



Comcipo reclama la abrogación del Decreto Supremo 3738, normativa que da pie a la explotación del litio y sus derivados a partir de la asociación con una empresa alemana. Los cívicos recalcan que esta disposición entrega el elemento químico a manos externas.



El vicepresidente de Comcipo, Juan Carlos Manuel, calificó como una “provocación” la organización del cierre de campaña del MAS en Potosí en medio del paro cívico. El dirigente negó que la dirigencia cívica tenga grupos de choque, como lo denunció Pary.



“Que el MAS coordine sus actividades, eso no es ningún problema, pero no vengan a provocar, estamos en huelga indefinida y lo que están haciendo, eso es provocación. Potosí pelea por el futuro de Bolivia y por la defensa de nuestros recursos naturales, como es el litio”, remarcó Manuel.



El cierre de campaña inició luego del medio día de ayer. Mientras Evo Morales emitía su discurso, un grupo de personas intentó abrirse paso en medio de los militantes y simpatizantes que escuchaban al jefe de Estado. Hubo forcejeos y el mandatario pidió calma a sus seguidores.



“La derecha no puede convocar a esta cantidad de gente y le molesta, amenaza. Mi recomendación, no entremos a la provocación”, dijo. Luego, Morales reveló que existen grupos que planean un golpe de Estado si es que gana las elecciones generales del siguiente domingo.



“Algunos grupos qué están diciendo: si gana Evo vamos a desconocer (su victoria), si gana Evo ya tienen planificado, quiero que sepan, quieren hacer un golpe de Estado, después hablan de democracia, después nos acusan de dictadura, ahí están los grupos golpistas”, acusó Morales.



Según un informe del periódico El Potosí, la Policía tuvo que interceder para evitar mayores contratiempos. Morales y García salieron sin problemas de la Villa Imperial rumbo a Sucre, donde también encabezaron por la tarde el cierre de campaña en esa región.



El diario potosino informó de que tres personas ingresaron al hospital Obrero producto de los enfrentamientos. Dos son policías y uno militante del MAS, quien sufrió golpes en la cabeza; sin embargo, está con cuadro estable.



Los manifestantes aprovecharon la falta de control luego de que Morales abandone el lugar para destrozar parte del escenario donde minutos antes el jefe de Estado emitió su discurso. La Policía no aprehendió a ninguna persona.



Además, los movilizados quemaron banderas y carteles del MAS en las calles aledañas donde se realizó el cierre de campaña.



El comandante de la Policía de Potosí, coronel Williams Villa, informó de que se utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. “Con el personal policial hemos logrado contener la situación y también se ha dialogado con las personas para que no hagan acciones violentas. No se detuvo a nadie”, dijo.



Luego, Morales cerró con normalidad su campaña en Sucre y aún le quedó tiempo para una caminata nocturna en la Villa Primero de Mayo en Santa Cruz.