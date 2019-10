Microsoft añadió dos nuevas teclas a sus teclados Windows







12/10/2019 - 16:02:38

Gizmodo.- Este mes salen a la venta dos nuevos teclados de Microsoft correspondientes a las familias Ergonomic y Bluetooth. No hay mucho que decir sobre ellos, pero tienen una novedad interesante: ambos traen dos nuevas teclas dedicadas, una para Office y la otra para emojis.



No es la primera vez que Microsoft juega con la idea de una tecla para Office, pero en esta ocasión parece que va un poco más en serio. La tecla es configurable para que abra el menú principal de la archiconocida suite, o alguna de sus aplicaciones específicas mediante combinaciones con esa tecla y x para Excel, w para Word, etc. La otra tecla es un acceso directo al menú de emoticonos de Windows, pero no podrá configurarse para que muestre un emoji específico o para sacar varios combinándolo con diferentes teclas.



Al final, lo interesante es ver si alguna de las dos llega para quedarse. En su día, Microsoft logró que los teclados de terceros fabricantes tuvieran una tecla dedicada al menú general de Windows, pero lo logró mediante un programa de licencias para incentivar la idea. Hoy raro es el teclado para Windows que no tiene esa tecla. En esta ocasión la compañía no ha anunciado que vaya a licenciar estas dos nuevas teclas como hizo con la de Windows. Solo el tiempo (y los usuarios) dirán si se quedan o no.



El Microsoft Ergonomic Keyboard cuesta 60 dólares, y el Bluetooth Keyboard cuesta 50. Su compatibilidad con Bluetooth 5.0 le da hasta tres años (sí, años) de autonomía. Ambos estarán disponibles en Estados Unidos desde el 15 de octubre.