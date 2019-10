Alejandro Sanz tiene la bendición de su exesposa en su nueva relación







12/10/2019 - 15:46:02

Quién.- Luego de que se diera a conocer la ruptura entre Alejandro Sanz y Raquel Perera, poco se había sabido de la productora, quien durante años, además de ser esposa del cantautor ibérico, también era su brazo derecho en sus negocios y madre de dos de sus cuatro hijos, Dylan y Alma.



Pero a raíz de que se filtró que Sanz había comenzado una nueva relación con la artista cubana Rachel Valdés, surgieron rumores que aseguraban que Raquel Perera estaba muy enojada con la noticia y que de hecho había hecho declaraciones en contra de la nueva pareja de su exesposo.



Y para acabar de una vez por todas con los rumores en su contra, fue la propia Raquel quien decidió hablar acerca del nuevo estatus sentimental de su marido.



No puedo estar desmintiendo todo lo que se dice. Estoy centrada en mí y en mis hijos. Nuestro futuro como familia es algo esencial e incuestionable. Ahí donde haya amor siempre lo celebraré



Lo anterior lo afirmó a la revista española Hoy Corazón. Además, Raquel Perera dejó claro que, pese a lo que se ha dicho en la prensa ibérica, en el sentido de que la está pasando muy mal luego de la ruptura con Sanz, la experta en Comunicación y Marketing afirmó tajante: “Las grandes tragedias en la vida pasan por otras cosas y no por una separación”.



Eso sí, aunque ya está divorciada de Alejandro Sanz, sigue preocupándose por él, pues sabe que su su ex se encuentra bien, toda la familia lo estará.



Por lo pronto, Raquel Perera y sus hijos alistan las maletas, pues se irán a vivir a Nueva York sin que hasta el momento se conozca el motivo por el que decidieron cambiar de residencia.



Alejandro Sanz y Raquel Perera empezaron su relación amorosa en 2007. Casi cuatro años después tuvieron a su primer hijo en común, Dylan (nacido el 12 de julio de 2011) y un año después, en mayo de 2012 se casaron en una boda sorpresa, pues los invitados a su enlace pensaban que sólo asistían al bautizo de Dylan.



En 2014 nació Alma, la cuarta hija de Alejandro Sanz, quien también es papá de Manuela (producto de su matrimonio con la modelo mexicana Jaydy Michel) y Alexander, fruto de una relación extramarital.