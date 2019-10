Joaquin Phoenix choca contra camión bombero y se entrega a la policía







12/10/2019 - 15:39:12

Quién.- La última actuación de Joaquin Phoenix en los cines como Joker ha sorprendido por el realismo y por la naturaleza de su personaje: un hombre con un desorden que le provoca reír incontrolablemente en momentos inapropiados y que, al ser abandonado por la sociedad se convierte en un ser oscuro y peligroso.



Sin embargo, en la vida real el actor ha demostrado que no se parece a nada a este personaje, que muchos dicen, incluso le podría dar un Oscar. Y es que Phoenix acaba de provocar un accidente vial, pero en lugar de huir (como lo hubiera hecho el Guasón), él sí dio la cara y hasta se entregó a la policía.



Fue la noche del pasado martes cuando Joaquin Phoenix se vio involucrado en el percance mientras circulaba en su Tesla. El portal TMZ reporta que el actor iba saliendo de un estacionamiento ubicado en West Hollywood cuando dio un giro hacia la derecha; pero no calculó bien la vuelta y terminó rayando un camión de bomberos que se encontraba estacionado y sin ocupantes. En lugar de darse a la fuga, como seguramente lo hubiera hecho ‘The Joker’, el actor se hizo responsable de sus actos.



Las fuerzas policiales de Los Ángeles contaron a TMZ que Joaquin estacionó su auto y luego fue a buscar a los bomberos que viajaban en el camión. Al encontrarlos les contó lo sucedido (que no calculó bien la vuelta); luego llamaron a la policía y a las respectivas aseguradoras.



Aunque no se trató de un crimen, se tuvo que levantar un reporte policial, pues el vehículo dañado es propiedad del condado de Los Ángeles y cualquier tipo de incidentes de este tipo se deben de reportar a las autoridades.



Según testigos, el coche que sufrió los mayores daños fue el de Joaquin Phoenix, pues toda la parte delantera derecha del auto quedó destrozada; en cambio, el camión solo sufrió un rasguño en la defensa delantera.



Quizá fue debido a que reportó su error o porque en todo momento se mostró amable y cooperativo con la ley, pero el caso es que Joaquin Phoenix no recibió ninguna multa.