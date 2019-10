Brasil cuestiona a la ONU por no hacer nada frente a la crisis que vive Venezuela





Este sábado 12 de octubre el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo, cuestionó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) porque considera no ha hecho nada frene a la crisis política y económica que vive Venezuela, sumada a una emergencia humanitaria nunca antes vista en la región.



Durante su discurso el canciller brasilero rechazó que desde el organismo internacional se le haya dado tribuna a la joven activista ambiental Greta Thunberg, para denunciar el cambio climático, cuando existen países como Venezuela que están pasando por situaciones agravantes.



Según el canciller, en el mismo día que Greta habló en las Naciones Unidas, él recibió una foto “de una niña de 14 años y que pesaba 14 kilos, víctima del hambre” y de la crisis venezolana.



“Mientras la ONU acoge a Greta, bien alimentada y bien nutrida, no hace nada por esa niña en Venezuela” ni “contra Maduro", dijo Araújo.



Estas declaraciones las ofreció durante el inicio de la segunda jornada de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), celebrada en Sao Paulo. Aprovechó la oportunidad para criticar a los pensamientos socialistas y condenar la “ideología izquierdista”, que, a su juicio, condujo a todos los regímenes totalitarios del mundo.