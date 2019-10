Guaidó sobre expulsión de Giammattei: Es una agresión diplomática absurda







12/10/2019 - 15:09:26

El Nacional.- El presidente encargado de la República, Juan Guaidó, calificó de “agresión diplomática absurda, innecesaria y sin precedente”, que el régimen de Nicolás Maduro prohibiera la entrada al país al presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei.



A su juicio, esta medida demuestra la debilidad de la cúpula chavista: “Si fuera fuerte, ¿cuál es el problema? Lo llamaran y se reunieran con él, pero prefieren quedar como lo que son, unos dictadores”.



El mandatario interino afirmó que Giammattei venía en condición de presidente electo de Guatemala a una visita formal, por invitación de la Presidencia encargada. “Recibió la invitación amablemente. Es un gesto muy noble de este presidente electo”, agregó.



La agenda de la reunión, detalló, era la emergencia humanitaria compleja nacional para avanzar en soluciones y el estatus de los venezolanos en Guatemala y el mundo. “La emergencia compleja tiene repercusión en la región, podríamos abonar y seguir sumando apoyo. Giammattei es una voz amiga para ayudar en la OEA y otras instancias internacionales, a fin de otorgar el estatus de refugiados a los venezolanos”, indicó.



“No es que vienen a visitarnos, es que vienen a aportar soluciones para nuestro país. El presidente electo Alejandro Giammattei es un mandatario que quiere ayudar a los venezolanos”, subrayó.

Sin argumentos



Guaidó indicó, en la Universidad Metropolitana de Caracas, que los funcionarios de Migración no ofrecieron ningún tipo de argumento al mandatario guatemalteco para no dejarlo entrar al país, más allá de la excusa de siempre: “Son órdenes de arriba”.



“Los funcionarios lo detuvieron apenas saliendo del avión, no llegó ni siquiera a Migración. Estaban muy apenados, y uno o dos mal encarados. Así está la población amable, buscando soluciones. Pero siempre hay uno o dos mal encarados, buscando proteger sus intereses”, relató.



El mandatario interino les recordó a los funcionarios gubernamentales y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que cumplir órdenes que vulneren los derechos humanos y permitir que estos crímenes se perpetren, acarrea responsabilidades.



“La excusa de que vino de una orden de arriba, no es excusa. Y usted, funcionario que está siendo arrastrado por esta dictadura, no va a tener ni siquiera la excusa de decir que no sabía, porque por omisión también será responsable”, enfatizó.



Guaidó resaltó que estas actuaciones no representan el sentir de los venezolanos, quienes de brazos abiertos esperan recibir también a todos los mandatarios que quieran acompañar en la restitución del hilo constitucional: “El mundo ya sabe que todos los venezolanos queremos salir de esta tragedia y que vamos a hacerlo”.



“Aquí lo vamos a esperar con las puertas abiertas, porque muy pronto vamos a restaurar nuestra democracia”, le dijo para terminar Guaidó al presidente Giammattei.