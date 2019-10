Dirigente indígena de Ecuador: El control de la protesta lo tiene el correísmo, Conaie acepta diálogo con el Gobierno







12/10/2019 - 14:57:39

La Hora.- El exprefecto de Zamora Chinchipe Salvador Quishpe, uno de los líderes indígenas más visibles, declaró hace pocos minutos que el control de las manifestaciones que se llevan a cabo en el país ya no lo tiene el movimiento indígena, sino el correísmo. "Debo señalar que no estamos para dar el gusto al correísmo, estamos con el objetivo de (derogar) el decreto 883, nuestros territorios, vamos a luchar por eso y no por cosas oscuras que no responden a los propósitos del movimiento indígena", expresó también en sus redes sociales.



Esto pasó a la par de que, a través de un comunicado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) respondió a la cadena nacional de ayer, en la que el Gobierno ecuatoriano los invitaba a dialogar. La Conaie acepta ese diálogo, con condiciones, y a través de ese documento, que está fechado ayer, firmado el su presidente, Jaime Vargas, y había trascendido ayer mismo, pese a que la Conaie inicialmente lo negó.



Según mencionan, valoran de manera positiva la respuesta de las autoridades e insisten en la necesidad de diálogo de manera directa y pública sobre el decreto 883 para su respectiva derogatoria o revisión del mismo. “Dejamos en claro que no dialogaremos sobre ningún tipo de compensación”, puntualiza el comunicado.



Todo esto se da en un día en que la capital está completamente tomada, con cierres viales en todos los sectores, con los comercios cerrados y con un grupo de personas realizando vandalismo dentro de la Contraloría, en donde incluso han incendiado varias oficinas.



Leonidas Iza, Presidente del Movimiento Indígena de Cotopaxi, aseguró para Ecuavisa que la toma de la Contraloría no fue liderada por los indígenas. “No son nuestros compañeros. Nosotros entendemos que es una reacción de indignación del pueblo de Quito. Nosotros no estamos ahí”, dijo.