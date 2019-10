Hallan en Egipto una zona industrial de hace más de 3.000 años







12/10/2019 - 14:08:31

RT.- Arqueólogos encontraron en Luxor un área de producción artesanal especializada del período del Imperio Nuevo de Egipto, según comunicó este jueves el Ministerio de Antigüedades del país.

Se trata de 30 talleres datados de la época del máximo florecimiento del Antiguo Egipto, siglos XVI-XIII a. de C., hallados en el valle de los Monos. Allí se producían "a escala industrial" cerámica, anillos de metales preciosos, collares y muebles, destinados para la colocación en los enterramientos de la élite.



Asimismo, los investigadores descubrieron un gran horno, un tanque de agua y varios cuartos de almacenaje para los alimentos.



Al mismo tiempo, las excavaciones más ambiciosas desde la década de 1920, se están desarrollando en el valle de los Reyes, donde los arqueólogos esperan hallar las tumbas de los faraones de la Dinastía XVIII, que gobernó Egipto a inicios del período del Imperio Nuevo, entre los años 1550 y 1295 a. de C.



Aunque hasta ahora nuevas construcciones monumentales no han sido identificadas, los investigadores lograron hallar 42 cabañas de constructores, donde dejaron sus instrumentos antes de abandonarlas, y varios objetos e inscripciones jeroglíficas.



"Eso no tiene precedentes. Hasta ahora, todo lo que sabíamos [sobre la región de Luxor] provenía de las propias tumbas, pero este nuevo hallazgo nos permitirá arrojar luz sobre las herramientas y técnicas utilizadas para producir los ataúdes reales y los muebles colocados en los enterramientos", dijo a la CNN el director de excavaciones y exministro de Antigüedades de Egipto, Zahi Hawass.