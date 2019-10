Bolsonaro visitará países de Oriente Medio en busca de inversiones







12/10/2019 - 14:00:12

Agencia Brasil.- El secretario de negociaciones bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, el embajador Kenneth Félix da Nóbrega, dijo que el presidente Jair Bolsonaro presentará a finales de este mes a grandes inversores de los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita una cartera de proyectos y obras de infraestructura que pueden ser de interés para los países árabes.



En una entrevista que concedió el jueves (10), el embajador, responsable de las áreas de Oriente Medio, Europa y África del ministerio, dijo que el presidente Bolsonaro visitará los Emiratos Árabes Unidos en el 27 de octubre, Qatar en el 28 de octubre y Arabia Saudita en los días 29 y 30.



De acuerdo con el embajador, más de 120 empresarios ya se han inscrito para participar en la comitiva. Ocho ministros acompañarán a Bolsonaro.



Brasil, afirmó, tiene la intención de presentar, durante los seminarios empresariales, el programa de alianzas y concesiones con el sector privado, que deben exigir inversiones por hasta US$ 291,65 millones.



Según Nóbrega, Brasil necesita participar, como agente receptor, en el programa de inversiones de los fondos soberanos de inversión de Oriente Medio. Hoy, según él, el país recibe sólo US$ 5.000 millones del Fondo Soberano de los Emiratos Árabes Unidos, que tiene un monto total de inversiones equivalente a un billón de dólares. Del fondo soberano de Qatar y sus US$ 540.000 millones, solo recibe 5.000 millones. Por último, recibe una fracción muy pequeña de los US$ 850.000 millones del fondo soberano de Arabia Saudita.