Nos jugamos la democracia: Mesa pide a votantes de otros candidatos reflexionar







12/10/2019 - 13:34:28

Erbol.- El candidato presidencial por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, exhortó a los electores de los candidatos de la oposición a reflexionar en estas horas porque el 20 de octubre está en juego la vigencia del sistema democrático o la continuidad de los 13 años de autoritarismo.



“Nosotros pedimos al votante de otras candidaturas que se dé cuenta que este momento nos jugamos por la democracia y que votar por Comunidad Ciudadana es votar por dos cosas: votar por la democracia y por un proyecto político viable”, declaró a la prensa.



Horas después de los multitudinarios cabildos en la ciudad de La Paz y de Cochabamba, Mesa afirmó que la verdadera oposición está en la población que quiere que Evo Morales se vaya a su casa luego de trece años de autoritarismo.



Agradeció a la ciudadanía que respalda su candidatura porque sabe que es la única opción no solamente porque tiene las mejores opciones de votación, sino porque hay un programa de gobierno que plantea cambiar Bolivia.



Sostuvo que a estas alturas de la campaña está consolidada que la única opción para ganar a Evo Morales es Comunidad Ciudadana, pese a los esfuerzos del gobierno por devaluar en sentido que su candidatura estaba en caída libre según las encuestas.



Consultado sobre la decisión de Bolivia Dice No de continuar en carrera sin tener posibilidades, Mesa dijo que es algo particular y que Oscar Ortiz sabrá hacer una evaluación de su situación, porque por lo demás CC está convencida que la unidad se consigue a través del voto.