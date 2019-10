CRE revela que presentó un estudio que congela las tarifas hasta 2023







El Deber.- Tras una avalancha de quejas, en redes sociales, por un presunto incremento de tarifas de energía eléctrica, la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) salió a desmentir ese extremo y revela que presentó a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) un estudio tarifario sin incremento para los próximos cuatro años.



La decisión contenida en el informe asoma después de que en la presente semana, a través de plataformas sociales, usuarios de la cooperativa expresaran su malestar atribuyéndolo a un ajuste de precio de la tarifa eléctrica. No faltaron quienes alimentaron el rechazo apelando a ecuaciones aritméticas para deducir porcentajes hipotéticos del alza.



Justamente este tipo de conductas, a decir del gerente comercial de la CRE, Javier Melgar, alentada por una minoría y cuyo afán es desgastar la imagen de la cooperativa, lo único que hace es confundir a los usuarios que deben saber que la cooperativa es regulada y fiscalizada por la AE que depende del Gobierno. “Las tarifas que aplicamos son aprobadas por ellos. Todos los meses nos dan el visto bueno de las tarifas que se deben aplicar”, manifestó.



Además, dijo que la autoridad de regulación realiza periódicamente una auditoría de aplicación tarifaria para ver si lo que instruyen se cumple y que hasta la fecha CRE no ha tenido nunca una observación a dicho proceso.



Melgar atribuyó el incremento del importe en la factura al mayor uso de acondicionadores de aire y otros equipos de ventilación para mitigar las altas temperaturas que se han intensificado desde septiembre. Los malos hábitos de consumo de energía eléctrica también se reflejan en la factura. Por ejemplo, regular el acondicionador de aire en 17 grados y dormirse tapados con edredones, “ese es un mal hábito. Nosotros sugerimos regular en 24 grados la temperatura en este equipo. Todo ese confort que la gente quiere cuesta dinero y eso se ve reflejado en las facturas a fin de mes”, puntualizó.



Empero, el ejecutivo de CRE indicó que para tranquilidad de la población, la semana pasada presentaron a la autoridad que regula al sector un estudio tarifario para los próximos cuatro años con cero incrementos. La estructura tarifaria es para aplicarse de noviembre de la presente gestión hasta octubre de 2023. La CRE, como distribuidora de energía eléctrica, no tiene previsto ni autorizado ningún incremento en las tarifas hasta dicho periodo”, puntualizó.



Lectura oficial



Desde el Ministerio de Energías, el titular de esa cartera, Rafael Alarcón, afirmó que no existe ni es posible un ajuste de las tarifas eléctricas. “Si un usuario se siente afectado y tiene dudas sobre su consumo eléctrico debe activar el procedimiento de reclamación en la entidad reguladora contra la empresa distribuidora de energía eléctrica respectiva”, dijo.



El ministro aludió que, generalmente, en el oriente boliviano, en esta época, el incremento del consumo de energía eléctrica es inevitable por el aumento de la temperatura.



En San Matías



Después de la movilización de la población matieña, en señal de protesta por los repentinos cortes y elevación de tarifas de energía eléctrica, la empresa eléctrica ENDE Guracachi procederá a revisar todos los casos de los usuarios afectados que se presenten con su factura en la oficina Odeco de esa población, ubicada en la avenida Bolívar (frente al hotel Avenida), para verificar su consumo.



Así, el presidente del Comité Cívico de San Matías, Ricardo Toro, llamó a los pobladores a no abonar su factura hasta que lleguen autoridades administrativas de ENDE Guaracachi para explicar los motivos de los cortes repentinos de energía y el alza en las tarifas de cobranza hasta un 50%.



Cabe recordar que José Calle, encargado de generación y distribución de ENDE Guaracachi, atribuyó los cortes al sabotaje de las líneas de baja tensión con fines políticos de desprestigio a la empresa estatal.



William Bellido, estudiante de Derecho, exigió un mejor servicio de ENDE Guaracachi y respeto a la población porque, a su juicio, “nadie es loco para cortar la energía eléctrica o boicotear”.



Carla Andrea Carreño, presidenta del Comité Impulsor de Frontera, informó que al no recibir una información incontrastable de ENDE Guaracachi volverán a movilizarse el lunes. Antes, el domingo, dijo que se convocó a instituciones y pueblo en general para definir acciones de presión.



Entretanto, Calle indicó que procederá a revisar todos los casos que se presenten en la oficina Odeco para verificar sus consumos. Refirió que el trabajo será realizado con personal técnico de la empresa en los domicilios de cada persona que se vea afectada con el incremento de su consumo. “Convocamos a los usuarios que se vean afectados, apersonarse con su factura, para que nuestro personal los atienda específicamente, caso por caso”, concluyó.