Farías, 100% seguro: Será distinto en marzo







12/10/2019 - 08:49:31

Opinión.- El seleccionador de Bolivia, el venezolano César Farías, volvió a sorprender. Tras la goleada del jueves por 4-1 ante la Vinotinto, en Caracas, el DT de la Verde expresó que dicha caída, sumada a la sufrida en manos de Ecuador (3-0), en septiembre, “no pesa” porque el proceso “recién comenzará en marzo”, cuando la Tricolor inicie su periplo en las clasificatorias sudamericanas al Mundial Catar 2022. “Esto no me golpea. Arrancamos en marzo y ahí será todo distinto”.



Frente a la cuestionante del porqué había más jugadores debutantes en la Selección Absoluta que jugadores de experiencia, Jorge Arauz (golero de Royal Pari), por ejemplo, el llanero indicó que es necesario lograr que el jugador boliviano “se la crea”, restándoles importancia a los marcadores. El combinado nacional recibió siete goles en dos partidos.



“Pudo haber sido un partido más cerrado, pero no es lo que buscamos. Estamos buscando la rebeldía, el atrevimiento del jugador boliviano, de demostrarle que tiene la capacidad para hacerlo”, explicó el exseleccionador de la Vinotinto.



Reconoció que hubo errores en el equipo nacional durante el duelo del jueves pasado contra Venezuela, pero apunta “todo a marzo”.



“Estoy muy convencido de la forma que vamos a llegar a las clasificatorias. Hemos enfrentado a una selección que jugó mejor que nosotros. Fue la dueña de casa y lo aprovechó. A nosotros también nos va a tocar jugar de local y vamos a tener combinados a los que podamos ganar”.



La Verde llegó ayer a Santa Cruz y ya trabaja con la mira puesta en Haití, su próximo rival.



El partido ante el conjunto centroamericano tendrá lugar el martes (20:00) en el estadio Ramón Aguilera Costas de Santa Cruz. Será el tercer examen de Farías.



El técnico venezolano irá por su primer triunfo con la Sele en su segundo ciclo en el banquillo.



Más allá de los constantes mensajes de reproche de una parte de la afición deportiva en las redes y algunos periodistas en los medios, Farías mantiene un discurso positivo de cara a lo que se viene, sobre todo en marzo de 2020.



Evidenciada la postura del DT, algunos usuarios de Facebook coinciden en contraponerse a su pensamiento optimista. Otros cuestionan las decisiones tomadas por el titular de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, quien dio el “ok” para que Farías regrese a la Verde.