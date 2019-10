Bejarano admite que les hacen goles fácilmente







12/10/2019 - 08:46:40

Página Siete.- El lateral Diego Bejarano admitió ayer que el gran problema que tiene el equipo celeste es la cantidad de goles que le han convertido en los últimos partidos. “Nos están haciendo tantos muy fáciles”, admitió ayer el jugador.



En las últimas tres fechas, los celestes perdieron 2-1 con Royal Pari, posteriormente igualaron con Oriente Petrolero 2-2 y en la última fecha igualaron 1-1 con Wilstermann



“Estos días de receso estamos trabajando en la segunda pelota, en el juego rápido y que no nos conviertan, esperamos que con Guabirá tengamos menos errores”, aseguró Bejarano.



Los celestes aún no pueden contar con la presencia de sus seis jugadores convocados a la Selección nacional, además del portero Leonel Moreira, que viajo para integrarse al combinado de Costa Rica. Recién el miércoles por la mañana el equipo podrá estar completo para trabajar un par de días antes del juego con los montereños, reprogramado para el viernes 18 (15:00), en el estadio Hernando Siles.



“Si bien estamos a tres puntos del líder, tenemos menos margen de error y por delante habrá una seguidilla de partidos. Esperemos que los jugadores que vuelvan de la Selección lo hagan sin lesiones para tener al grupo completo”, acotó Bejarano.



Para la siguiente fecha el técnico César Vigevani deberá buscar tres reemplazantes para sustituir a Adrián Jusino, que se encuentra expulsado; además de Cristhian Machado y Erwin Saavedra, que se encuentran con cinco tarjetas amarillas y no actuarán contra Guabirá.