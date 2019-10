Lampe levantó su paro tras promesa de pago







12/10/2019 - 08:44:51

El Deber.- El arquero Carlos Lampe volvió a confiar en la palabra del presidente Wilson Martínez para cobrar en la semana una parte de la deuda que tiene el dirigente y el club con su persona. El guardameta participó de las prácticas de San José después de tres días de descanso.



Lampe ingresó el paro el pasado viernes 4 de octubre debido a que no recibió su parte en el pago del sueldo de junio. El jugador que espera su habilitación para jugar reveló esa jornada que prestó una suma bastante de dinero a la dirigencia el pasado semestre y no cobró sueldos en el año.



“No se me canceló nada hasta el momento, ni el sueldo que están cobrandos compañeros y veremos si cumple lo que se comprometió con Didi (Torrico) y conmigo”, mencionó Lampe que se siente discriminado al momento de cobrar.



El jugador aguarda que llegue la notificación de FIFA que levanta la prohibición a San José para habilitar. El guardamenta no disputa partidos oficiales desde el lance en la selección boliviana contra Venezuela por la Copa América de Brasil 2019.



La inactividad le costó no estar en tres convocatorias del seleccionador venezolano César Farías.



Castigo



El técnico del santo, Miguel Ponce admitió que espera un duro castigo por los sucesos en la victoria contra The Strongest (2-0). El chileno fue expulsado por doble amarilla y protagonizo un encontrón con el veedor del partido, quién reveló que sufrió una agresión física.