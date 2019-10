Nueva encuesta da 10% de ventaja a Morales sobre Mesa: Toda la oposición unida suma 48,7%







11/10/2019 - 21:44:20

La Paz.- La última encuesta de la Red Unitel y otros medios, elaborada por Víaciencia, pronostica la victoria de Evo Morales (MAS) en las elecciones del 20 de octubre pero al no lograr mayoría obligaría a una segunda vuelta.



La noche de este viernes fueron presentados los resultados nacionales que ubican a los candidatos de la siguiente manera:



Evo Morales...............38,8%

Carlos Mesa...............28,4%

Oscar Ortiz................9,6%

Chi Hiun...................5,9%

Féliz Patzi................1,8%

Virginio Lema..............1,1%

Ruth Nina..................0,9%

Víctor H. Cárdenas.........0,9%

Israel Rodríguez...........0,1%



Estos resultados muestran que el MAS no logra el 50% más uno de los votos o 40% por ciento de la votación, pero sí consiguió los 10 puntos de diferencia con el segundo que es Carlos Mesa (CC).



También muestra que sumando los posibles votos de toda la oposición logran en conjunto 48,7%, a 1,3% de obtener el 50% de los votos requeridos.



De mantenerse estos resultados en las elecciones del domingo 20, se obligaría a una segunda vuelta, aunque otros resultados, en proyección de Viaciencia, le dan a Morales un 44,3% de los votos y Mesa sube a 32,4, con lo cual se consolidaría la victoria del candidato oficialista.



En cuanto a los otros resultados, el candidato por Bolivia Dijo No (BDN), Oscar Ortiz, se ubica tercero en la preferencia con 9,6%. Mientras que Chi Hyun Chung del Partido Demócrata Cristiano (PDC) sube a 5,9%.



Los otros candidatos no alcanzan el 2% de la preferencia del electorado: Félix Patzi del Movimiento Tercer Sistema (MTS) obtuvo 1,8%; Virginio Lema del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), 1,1%; Víctor Hugo Cárdenas de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), 0,9%; Ruth Nina de PAN-BOL, 0,9% e Israel Rodríguez de Frente Para la Victoria 0,1%.



La encuesta establece que la opción No sabe No responde alcanza a 6,6%, y la alternativa por ninguno llega a 4,4%, mientras que el blanco reúne 1,5%.



En cuanto a la intención de voto por departamento, según la consulta de esta jornada, Morales lidera en La Paz (47,3%), Cochabamba (50,5%), Oruro (42,6%), Potosí (43,9%), Beni, 30,2% y Pando con 40,7%.



En los tres departamentos lidera Carlos Mesa son: Santa Cruz (30%), Tarija (40%) y Chuquisaca 44,9%



Según esta encuesta, el MAS se impondría en el Senado con 20 curules, mientras que CC tendría 13, BDN 2 y 1 curul estaría por definirse.



Por otro lado, la UMSA presentó este viernes a través de las redes sociales de Waldo Albarracín, una encuesta vetada que difiere en mucho de la que realizó Viaciencia, por lo menos en torno a los dos primeros.