Chi afirma que hará prevalecer el Ama Suwa, Ama Llulla, Ama Quilla







11/10/2019 - 20:39:14

Erbol.- El candidato del PDC, Chi Hyun Chung, aseveró que de ser electo hará prevalecer los principios ancestrales de Ama Suwa (no ser ladrón), Ama Llulla (no ser mentiroso) y Ama Qhilla (no ser flojo).



El pastor Chi, que antes se había pronunciado contra el culto a la Pachamama, dijo que el Ama Suwa, Ama Llulla, Ama Quilla son valores que también están en la Biblia.



“Son valores muy importantes de nuestro ancestro andino, entonces hay que hacer prevalecer. Todo ello también está en la Biblia, uno de nuestros slogans es trabajo intenso, no ser flojo, no ser ladrón y no ser mentiroso. Entonces cada uno de ellos son valores muy importantes y los vamos a hacer prevalecer”, manifestó Chi el jueves en El Alto en entrevista con ERBOL.



Incluso señaló que esos principios son “para exportar”.



Encuesta



Si bien tuvo avances en las encuestas, dado que el último estudio lo ubicó en cuarto lugar, el candidato del PDC sostuvo que esos datos son falsos porque considera que está mejor posicionado.



Según Chi, los datos de las encuesta buscan orientar el voto a un fraude. Recordó que medios de comunicación en Estados Unidos y Brasil no daban posibilidades a Donald Trump y Jair Bolsonaro, pero ellos terminaron dando la sorpresa, ganando sus respectivas elecciones.